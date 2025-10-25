Смотреть онлайн Амаль Тизнит - УСМ Оуйда 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Марокко — Чемпионат Марокко - Ботола 2: Амаль Тизнит — УСМ Оуйда, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Амаль Тизнит — УСМ Оуйда
Команда Амаль Тизнит в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5.