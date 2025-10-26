Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Видад Темара - Union Sportive Boujaad 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МароккоЧемпионат Марокко - Ботола 2: Видад ТемараUnion Sportive Boujaad, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Yacoub El Mansour Stadium.

МСК, 5 тур, Стадион: Yacoub El Mansour Stadium
Чемпионат Марокко - Ботола 2
Видад Темара
36'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Union Sportive Boujaad
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Видад Темара icon
36'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Union Sportive Boujaad - Угловой
32'
Угловой
Видад Темара - Угловой
33'
Угловой
Видад Темара - Угловой
36'
Видад Темара - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
62'
Угловой
Union Sportive Boujaad - Угловой
80'
Угловой
Видад Темара - Угловой
84'
Угловой
Union Sportive Boujaad - Угловой
90+5'
Угловой
Видад Темара - Угловой
90+8'
Угловой
Union Sportive Boujaad - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Видад Темара — Union Sportive Boujaad

Статистика матча

Владение мячом
Видад Темара Видад Темара
47%
Union Sportive Boujaad Union Sportive Boujaad
53%
Атаки
92
83
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
5
1
Игры 5 тур
26.10.2025
Кенитра
0:2
ФК Видад Фес
Завершен
26.10.2025
Шабаб Атлас Хенифра
-:-
Клуб Йеунессе Бен Гуерир
Отменен
26.10.2025
Видад Темара
1:0
Union Sportive Boujaad
Завершен
26.10.2025
Шабаб Мохаммедия
1:0
Расинг де Касабланка
Завершен
25.10.2025
Раха
0:0
СМ Рабат
Завершен
25.10.2025
Амаль Тизнит
2:0
УСМ Оуйда
Завершен
25.10.2025
Суалем
-:-
Магреб Атлетик
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA