26.10.2025
Смотреть онлайн Видад Темара - Union Sportive Boujaad 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Марокко — Чемпионат Марокко - Ботола 2: Видад Темара — Union Sportive Boujaad, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Yacoub El Mansour Stadium.
МСК, 5 тур, Стадион: Yacoub El Mansour Stadium
Чемпионат Марокко - Ботола 2
Видад Темара
36'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
11'
Union Sportive Boujaad - Угловой
32'
Видад Темара - Угловой
33'
Видад Темара - Угловой
36'
Видад Темара - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
62'
Union Sportive Boujaad - Угловой
80'
Видад Темара - Угловой
84'
Union Sportive Boujaad - Угловой
90+5'
Видад Темара - Угловой
90+8'
Union Sportive Boujaad - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Видад Темара — Union Sportive Boujaad
Статистика матча
Владение мячом
47%
Атаки
92
83
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу