Превью матча Шабаб Мохаммедия — Расинг де Касабланка

Команда Шабаб Мохаммедия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-7. Команда Расинг де Касабланка, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-4. Команда Шабаб Мохаммедия в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Расинг де Касабланка забивает 1, пропускает 0.