Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Кенитра - ФК Видад Фес 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МароккоЧемпионат Марокко - Ботола 2: КенитраФК Видад Фес, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской.

МСК, 5 тур, Стадион: Городской
Чемпионат Марокко - Ботола 2
Кенитра
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
ФК Видад Фес
35'
87'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Wydad Fès icon
35'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,6
Wydad Fès icon
87'
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,6
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Кенитра - Угловой
35'
Wydad Fès - 1-ый Гол
41'
Угловой
Кенитра - Угловой
45+2'
Угловой
Кенитра - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,6
47'
Угловой
Кенитра - Угловой
57'
Угловой
Кенитра - Угловой
66'
Угловой
Кенитра - Угловой
85'
Угловой
Кенитра - Угловой
87'
Wydad Fès - 2-ой Гол
89'
Угловой
Кенитра - Угловой
89'
Угловой
Кенитра - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,6

Превью матча Кенитра — ФК Видад Фес

Команда Кенитра в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда ФК Видад Фес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-6. Команда Кенитра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Видад Фес забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Кенитра, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Кенитра
Кенитра
ФК Видад Фес
Кенитра
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.05.2025
Кенитра
Кенитра
2:1
ФК Видад Фес
ФК Видад Фес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кенитра Кенитра
70%
ФК Видад Фес ФК Видад Фес
30%
Атаки
135
68
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
9
8
Игры 5 тур
26.10.2025
Кенитра
0:2
ФК Видад Фес
Завершен
26.10.2025
Шабаб Атлас Хенифра
-:-
Клуб Йеунессе Бен Гуерир
Отменен
26.10.2025
Видад Темара
1:0
Union Sportive Boujaad
Завершен
26.10.2025
Шабаб Мохаммедия
1:0
Расинг де Касабланка
Завершен
25.10.2025
Раха
0:0
СМ Рабат
Завершен
25.10.2025
Амаль Тизнит
2:0
УСМ Оуйда
Завершен
25.10.2025
Суалем
-:-
Магреб Атлетик
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
PARIVISION PARIVISION
Team Tidebound Team Tidebound
17 Ноября
11:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA