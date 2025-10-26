Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Марокко — Чемпионат Марокко - Ботола 2 : Кенитра — ФК Видад Фес , 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской .

Превью матча Кенитра — ФК Видад Фес

Команда Кенитра в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда ФК Видад Фес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-6. Команда Кенитра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Видад Фес забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Кенитра, в том матче победу одержали хозяева.