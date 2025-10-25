Verges Collazo - Мушук Руна

1 : 1

Эквадор - ЛигаПро - Серия А

Мушук Руна - Угловой

Мушук Руна - Угловой

Манта - Угловой

Манта - Угловой

Beder Valencia - 2-ой Гол

Verges Collazo - 1-ый Гол

Мушук Руна - Угловой

Мушук Руна - Угловой

Мушук Руна - Угловой

Превью матча Мушук Руна — Манта

Команда Мушук Руна в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-13. Команда Манта, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Мушук Руна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Манта забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Манта, в том матче победу одержали хозяева.