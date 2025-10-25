Смотреть онлайн Мушук Руна - Манта 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Мушук Руна — Манта, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio COAC Mushuc Runa. Судить этот матч будет Augusto Bergelio Aragon Bautista.
Превью матча Мушук Руна — Манта
Команда Мушук Руна в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-13. Команда Манта, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Мушук Руна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Манта забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Манта, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Augusto Bergelio Aragon Bautista (Эквадор).
За последние 10 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 40% (4 из 10 матчей) Augusto Bergelio Aragon Bautista назначал пенальти