25.10.2025

Смотреть онлайн Мушук Руна - Манта 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Мушук РунаМанта, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio COAC Mushuc Runa. Судить этот матч будет Augusto Bergelio Aragon Bautista.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio COAC Mushuc Runa
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Мушук Руна
Verges Collazo 26'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Манта
Beder Valencia 43'
Смотреть онлайн
Verges Collazo - Мушук Руна icon
26'
Beder Valencia icon
43'
Счет после первого тайма 1:1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
14'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
23'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
26'
Verges Collazo - 1-ый Гол
43'
Beder Valencia - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Манта - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
67'
Угловой
Манта - Угловой
69'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
89'
Угловой
Мушук Руна - Угловой

Превью матча Мушук Руна — Манта

Команда Мушук Руна в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-13. Команда Манта, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Мушук Руна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Манта забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Манта, в том матче победу одержали хозяева.

Мушук Руна Мушук Руна
25
Уругвай
Rodrigo Formento
44
Эквадор
Walter Chala
31
Эквадор
Glendys Mina
49
Уругвай
Jonathan Dos Santos
32
Эквадор
Carlos Orejuela
5
Эквадор
Nicolas Davila
26
Эквадор
Kevin Peralta
55
Уругвай
Joaquin Verges
29
Эквадор
Dennis Quintero
14
Колумбия
Steven Tapiero Rodallega
17
Эквадор
Кристиан Пенилла
Тренер
Эквадор
Пауль Велез
Манта Манта
23
Эквадор
Alexander Medina
80
Эквадор
Maikel Antonio Valencia Escobar
24
Аргентина
Braian Uriel Ramirez
13
Эквадор
Marcelo Jaramillo
12
Эквадор
Felix Zambrano
19
Эквадор
Jostin Alman
38
Эквадор
Mateo Ortiz
9
Эквадор
Daniel Valencia
16
Эквадор
Dagner Quintero
85
Уругвай
Facundo Ospitaleche
10
Эквадор
Christian Aleman
Тренер
Javier Carvajal

История последних встреч

Мушук Руна
Мушук Руна
Манта
Мушук Руна
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
08.11.2025
Манта
Манта
3:0
Мушук Руна
Мушук Руна
Обзор
31.08.2025
Мушук Руна
Мушук Руна
2:0
Манта
Манта
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мушук Руна Мушук Руна
75%
Манта Манта
25%
Атаки
106
42
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
15
4
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Augusto Bergelio Aragon Bautista (Эквадор).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 40% (4 из 10 матчей) Augusto Bergelio Aragon Bautista назначал пенальти

Игры 2 тур
26.10.2025
Vinotinto Ecuador
1:2
Текнико
Завершен
25.10.2025
Мушук Руна
1:1
Манта
Завершен
20.10.2025
Либертад Лоха
1:1
Универсидад Католика
Завершен
19.10.2025
Аукас
0:0
Эмелек
Завершен
19.10.2025
Дельфин
0:4
Макара
Завершен
