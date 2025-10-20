Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Либертад Лоха - Универсидад Католика 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Либертад ЛохаУниверсидад Католика, 2 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Federativo Reina del Cisne. Судить этот матч будет Russell Macario Teran Leon.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Federativo Reina del Cisne
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Либертад Лоха
Carlos Arboleda 23'
Завершен
1 : 1
20 октября 2025
Универсидад Католика
Azarias Londono 82'
Смотреть онлайн
Carlos Arboleda icon
23'
Счет после первого тайма 1:0
Azarias Londono icon
82'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
23'
Carlos Arboleda - 1-ый Гол
27'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
58'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
59'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
74'
Угловой
Libertad FC - Угловой
82'
Azarias Londono - 2-ой Гол
85'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
86'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
90+4'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Либертад Лоха — Универсидад Католика

Команда Либертад Лоха в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-11. Команда Универсидад Католика, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Либертад Лоха в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Универсидад Католика забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Универсидад Католика, в том матче сыграли вничью.

Либертад Лоха Либертад Лоха
4
Эквадор
Ronny Biojo
12
Эквадор
Felix Jostyn Mina Caicedo
37
Эквадор
Carlos Arboleda
7
Эквадор
Ivan Zambrano
8
Эквадор
Wilter Ayovi
6
Эквадор
Orlin Quinonez
3
Эквадор
Kevin Becerra
19
Эквадор
Eber Caicedo
70
Эквадор
Yerlin Quinonez
25
Эквадор
Denilson Bolanos
50
Эквадор
Jean Humanante
Тренер
Эквадор
Juan Leon
Универсидад Католика Универсидад Католика
9
Панама
Azarias Londono
18
Эквадор
Byron Palacios
4
Венесуэла
Джон Чанселлор
30
Эквадор
Eddy Mejia
5
Аргентина
Jeronimo Cacciabue
29
Эквадор
Gregori Anangono
22
Венесуэла
Рафаэль Ромо
8
Эквадор
Daniel Clavijo
28
Аргентина
Мауро Альберто Диаз
32
Уругвай
Mauricio Sebastian Alonso Pereda
33
Эквадор
Луис Канга
Тренер
Эквадор
Diego Martinez

История последних встреч

Либертад Лоха
Либертад Лоха
Универсидад Католика
Либертад Лоха
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
17.08.2025
Универсидад Католика
Универсидад Католика
1:1
Либертад Лоха
Либертад Лоха
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Либертад Лоха Либертад Лоха
32%
Универсидад Католика Универсидад Католика
68%
Атаки
56
123
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
6
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Russell Macario Teran Leon (Эквадор).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Russell Macario Teran Leon назначал пенальти

Игры 2 тур
26.10.2025
Vinotinto Ecuador
1:2
Текнико
Завершен
25.10.2025
Мушук Руна
1:1
Манта
Завершен
20.10.2025
Либертад Лоха
1:1
Универсидад Католика
Завершен
19.10.2025
Аукас
0:0
Эмелек
Завершен
19.10.2025
Дельфин
0:4
Макара
Завершен
Комментарии к матчу
