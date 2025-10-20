1 : 1

Эквадор - ЛигаПро - Серия А

Универсидад Католика - Угловой

Azarias Londono - 2-ой Гол

Libertad FC - Угловой

Carlos Arboleda - 1-ый Гол

Превью матча Либертад Лоха — Универсидад Католика

Команда Либертад Лоха в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-11. Команда Универсидад Католика, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Либертад Лоха в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Универсидад Католика забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Универсидад Католика, в том матче сыграли вничью.