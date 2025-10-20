Смотреть онлайн Либертад Лоха - Универсидад Католика 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Либертад Лоха — Универсидад Католика, 2 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Federativo Reina del Cisne. Судить этот матч будет Russell Macario Teran Leon.
Превью матча Либертад Лоха — Универсидад Католика
Команда Либертад Лоха в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-11. Команда Универсидад Католика, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Либертад Лоха в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Универсидад Католика забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Универсидад Католика, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Russell Macario Teran Leon (Эквадор).
За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Russell Macario Teran Leon назначал пенальти