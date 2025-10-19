Смотреть онлайн Дельфин - Макара 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Дельфин — Макара, 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Жоцай. Судить этот матч будет Alex Fabricio Cajas Torres.
Превью матча Дельфин — Макара
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alex Fabricio Cajas Torres (Эквадор).
За последние 15 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 27% (4 из 15 матчей) Alex Fabricio Cajas Torres назначал пенальти