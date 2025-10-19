Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Дельфин - Макара 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: ДельфинМакара, 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Жоцай. Судить этот матч будет Alex Fabricio Cajas Torres.

МСК, 2 тур, Стадион: Эстадио Жоцай
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Дельфин
Завершен
0 : 4
19 октября 2025
Макара
Pablo Matias Gonzalez Maciel 22'
Pablo Matias Gonzalez Maciel 26'
Federico Paz 46'
Gaston Blanc 75'
Смотреть онлайн
Pablo Matias Gonzalez Maciel icon
22'
Pablo Matias Gonzalez Maciel icon
26'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,1
Federico Paz icon
46'
Gaston Blanc icon
75'
Матч закончился со счётом 0:4 : 3,1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Макара - Угловой
22'
Pablo Matias Gonzalez Maciel - 1-ый Гол
26'
Pablo Matias Gonzalez Maciel - 2-ой Гол
32'
Угловой
Макара - Угловой
33'
Угловой
Дельфин - Угловой
38'
Угловой
Дельфин - Угловой
40'
Угловой
Дельфин - Угловой
43'
Угловой
Дельфин - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 3,1
46'
Federico Paz - 3-ий Гол
59'
Угловой
Макара - Угловой
70'
Угловой
Дельфин - Угловой
70'
Угловой
Дельфин - Угловой
75'
Gaston Blanc - 4-ый Гол
89'
Угловой
Макара - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4 : 3,1

Превью матча Дельфин — Макара

Дельфин Дельфин
26
Эквадор
Jean Estacio
6
Аргентина
Mateo Burdisso
8
Эквадор
Hancel Batalla
1
Эквадор
Brian Heras
14
Erick Zuniga
17
Парагвай
Osmar Fernandez
40
Эквадор
Anthony Alvarez
19
Аргентина
Brahian Cuello
18
Аргентина
Jeremias Perez Tica
7
Эквадор
Эдисон Вега
25
Эквадор
Edilson Alejandro Cabeza Almeida
Тренер
Эквадор
Патрисио Уррутиа
Макара Макара
16
Эквадор
Jose Cazares
11
Эквадор
Tono Espinoza
15
Эквадор
Martin Tello
20
Эквадор
Mateo Viera
14
Венесуэла
Jose Luis Marrufo
13
Эквадор
Luis Ayala
22
Эквадор
Jose Gabriel Cevallos
9
Уругвай
Maximiliano Juambeltz
70
Уругвай
Pablo Matias Gonzalez Maciel
2
Аргентина
Nahuel Arena
7
Аргентина
Federico Paz
Тренер
Уругвай
Гильермо Сангуинетти

История последних встреч

Дельфин
Дельфин
Макара
Дельфин
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
10.08.2025
Макара
Макара
0:0
Дельфин
Дельфин
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Дельфин Дельфин
59%
Макара Макара
41%
Атаки
0
0
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alex Fabricio Cajas Torres (Эквадор).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 27% (4 из 15 матчей) Alex Fabricio Cajas Torres назначал пенальти

Игры 2 тур
26.10.2025
Vinotinto Ecuador
1:2
Текнико
Завершен
25.10.2025
Мушук Руна
1:1
Манта
Завершен
20.10.2025
Либертад Лоха
1:1
Универсидад Католика
Завершен
19.10.2025
Аукас
0:0
Эмелек
Завершен
19.10.2025
Дельфин
0:4
Макара
Завершен
Комментарии к матчу
