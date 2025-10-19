Счет после первого тайма 0:0 : 0,0

0 : 0

Эквадор - ЛигаПро - Серия А

Эмелек - Угловой

Аукас - Угловой

Эмелек - Угловой

Эмелек - Угловой

Эмелек - Угловой

Счет после первого тайма 0:0 : 0,0

Аукас - Угловой

Эмелек - Угловой

Превью матча Аукас — Эмелек

Команда Аукас в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-18. Команда Эмелек, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Аукас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Эмелек забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Аукас, в том матче победу одержали гостьи.