Смотреть онлайн Аукас - Эмелек 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Аукас — Эмелек, 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Судить этот матч будет Leandro Damian Angulo Tenorio.
Превью матча Аукас — Эмелек
Команда Аукас в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-18. Команда Эмелек, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Аукас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Эмелек забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Аукас, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Leandro Damian Angulo Tenorio (Эквадор).
За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Leandro Damian Angulo Tenorio назначал пенальти