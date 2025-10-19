Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Аукас - Эмелек 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: АукасЭмелек, 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Судить этот матч будет Leandro Damian Angulo Tenorio.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Gonzalo Pozo Ripalda
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Аукас
Завершен
0 : 0
19 октября 2025
Эмелек
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Эмелек - Угловой
9'
Угловой
Аукас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
49'
Угловой
Эмелек - Угловой
50'
Угловой
Эмелек - Угловой
61'
Угловой
Эмелек - Угловой
74'
Угловой
Аукас - Угловой
90'
Угловой
Эмелек - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Аукас — Эмелек

Команда Аукас в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-18. Команда Эмелек, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Аукас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Эмелек забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Аукас, в том матче победу одержали гостьи.

Аукас Аукас
2
Эквадор
Estalin Segura
22
Эквадор
Luis Cano
17
Эквадор
Jonnathan Mina
21
Аргентина
Agostino Spina
27
Аргентина
Ulises Albano Ciccioli
7
Боливия
Бруно Миранда
3
Эквадор
John Ontaneda
9
Парагвай
Brian Montenegro
25
Эквадор
Renny Jaramillo
32
Эквадор
Hamilton Piedra
16
Парагвай
Carlos Rolon
Тренер
Аргентина
Габриэль Перейра
Эмелек Эмелек
12
Эквадор
Педро Ортис
20
Эквадор
Jackson Rodriguez
6
Эквадор
Серхио Куинтеро
4
Перу
Alfonso Barco
19
Аргентина
Juan Pablo Ruiz Gomez
17
Эквадор
Хайме Айови
21
Венесуэла
Александр Гонсалес
14
Эквадор
Romario Caicedo
55
Эквадор
Хосе Севаллос
28
Эквадор
Maicon Solis
27
Эквадор
Luis Leon
Тренер
Аргентина
Guillermo Duro

История последних встреч

Аукас
Аукас
Эмелек
Аукас
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
31.08.2025
Аукас
Аукас
1:2
Эмелек
Эмелек
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Аукас Аукас
55%
Эмелек Эмелек
45%
Атаки
111
71
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Leandro Damian Angulo Tenorio (Эквадор).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Leandro Damian Angulo Tenorio назначал пенальти

Игры 2 тур
26.10.2025
Vinotinto Ecuador
1:2
Текнико
Завершен
25.10.2025
Мушук Руна
1:1
Манта
Завершен
20.10.2025
Либертад Лоха
1:1
Универсидад Католика
Завершен
19.10.2025
Аукас
0:0
Эмелек
Завершен
19.10.2025
Дельфин
0:4
Макара
Завершен
