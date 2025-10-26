Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Vinotinto Ecuador - Текнико 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Vinotinto EcuadorТекнико, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Guillermo Albornoz.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Olimpico Guillermo Albornoz
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Vinotinto Ecuador
90+10'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Текнико
Vicente Torres 13'
Жеан Бланко 88'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Vicente Torres icon
13'
Счет после первого тайма 0:1
Жеан Бланко icon
88'
Vinotinto Ecuador icon
90+10'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Текнико - Угловой
13'
Угловой
Текнико - Угловой
13'
Vicente Torres - 1-ый Гол
44'
Угловой
Текнико - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
51'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
88'
Жеан Бланко - 2-ой Гол
90+10'
Vinotinto Ecuador - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Vinotinto Ecuador — Текнико

Команда Vinotinto Ecuador в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 9-16. Команда Текнико, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-13. Команда Vinotinto Ecuador в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Текнико забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Текнико, в том матче сыграли вничью.

Vinotinto Ecuador Vinotinto Ecuador
11
Эквадор
Madison Ariel Mina Ibarra
40
Эквадор
Francisco Mera
36
Gian Nardelli
2
Iago Iriarte
17
Аргентина
Rafael Monti Azpiazu
5
Эквадор
K Coba
77
Эквадор
Ромарио Ибарра
23
Эквадор
T Gomez
10
Эквадор
Данни Луна
25
Аргентина
Lisandro Mitre
4
Аргентина
Алан Максимильяно Агуйрре
Тренер
Аргентина
Шуррер
Текнико Текнико
17
Эквадор
Elvis Patta
31
Эквадор
Edison Javier Carcelen
77
Эквадор
Dixon Vera
26
Эквадор
Marlon Medranda
23
Эквадор
Orlando Jeampaul Herrera Martinez
27
Эквадор
Tomson Minda
19
Эквадор
Bryan David Corozo Caicedo
21
Колумбия
Juan Jimenez
12
Эквадор
Jonathan Villafuerte
28
Эквадор
Miguel Perea
70
Эквадор
Vicente Torres
Тренер
Эквадор
Geovanny Cumbicus

История последних встреч

Vinotinto Ecuador
Vinotinto Ecuador
Текнико
Vinotinto Ecuador
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
09.11.2025
Текнико
Текнико
1:1
Vinotinto Ecuador
Vinotinto Ecuador
Обзор
10.08.2025
Vinotinto Ecuador
Vinotinto Ecuador
0:1
Текнико
Текнико
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Vinotinto Ecuador Vinotinto Ecuador
56%
Текнико Текнико
44%
Атаки
104
70
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
11
12
Удары в створ ворот
6
4
Игры 2 тур
26.10.2025
Vinotinto Ecuador
1:2
Текнико
Завершен
25.10.2025
Мушук Руна
1:1
Манта
Завершен
20.10.2025
Либертад Лоха
1:1
Универсидад Католика
Завершен
19.10.2025
Аукас
0:0
Эмелек
Завершен
19.10.2025
Дельфин
0:4
Макара
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
21 Ноября
14:00
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
21 Ноября
17:00
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Барыс Барыс
Салават Юлаев Салават Юлаев
21 Ноября
17:00
Эдмонтон Эдмонтон
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
21 Ноября
03:37
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Нью-Джерси Нью-Джерси
Флорида Флорида
21 Ноября
03:07
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA