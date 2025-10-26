Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А : Vinotinto Ecuador — Текнико , 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Guillermo Albornoz .

Превью матча Vinotinto Ecuador — Текнико

Команда Vinotinto Ecuador в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 9-16. Команда Текнико, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-13. Команда Vinotinto Ecuador в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Текнико забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Текнико, в том матче сыграли вничью.