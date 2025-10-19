Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия - Кубок Сата-Катарина : Марсилио Диас — Santa Catarina , Четвертьфинал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hercilio Luz .

Превью матча Марсилио Диас — Santa Catarina

Команда Марсилио Диас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-9. Команда Santa Catarina, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-1. Команда Марсилио Диас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Santa Catarina забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Santa Catarina, в том матче сыграли вничью.