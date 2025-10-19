Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Марсилио Диас - Santa Catarina 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия - Кубок Сата-Катарина: Марсилио ДиасSanta Catarina, Четвертьфинал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hercilio Luz.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Hercilio Luz
Бразилия - Кубок Сата-Катарина
Марсилио Диас
12'
46'
90+6'
Отменен
3 : 2
19 октября 2025
Santa Catarina
13'
45+4'
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Марсилио Диас icon
12'
Santa Catarina icon
13'
Santa Catarina icon
45+4'
Счет после первого тайма 1:2 : 2,2
Марсилио Диас icon
46'
Марсилио Диас icon
90+6'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
12'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
12'
Марсилио Диас - 1-ый Гол
13'
Santa Catarina - 2-ой Гол
23'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
37'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
45+4'
Santa Catarina - 3-ий Гол
45+6'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 2,2
46'
Марсилио Диас - 4-ый Гол
54'
Угловой
Santa Catarina - Угловой
65'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
90+3'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
90+6'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
90+6'
Марсилио Диас - 5-ый Гол

Превью матча Марсилио Диас — Santa Catarina

Команда Марсилио Диас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-9. Команда Santa Catarina, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-1. Команда Марсилио Диас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Santa Catarina забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Santa Catarina, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Марсилио Диас
Марсилио Диас
Santa Catarina
Марсилио Диас
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.10.2025
Santa Catarina
Santa Catarina
1:1
Марсилио Диас
Марсилио Диас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Марсилио Диас Марсилио Диас
54%
Santa Catarina Santa Catarina
46%
Атаки
131
106
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
12
12
Удары в створ ворот
9
3
Игры Четвертьфинал
28.10.2025
Criciuma B
4:6
Жоинвилль
Завершен
26.10.2025
Фигейренсе
2:0
Chapecoense B
Завершен
26.10.2025
Блуменау ЕК
3:1
Тубарао
Завершен
25.10.2025
Santa Catarina
1:1
Марсилио Диас
Завершен
23.10.2025
Chapecoense B
2:1
Фигейренсе
Завершен
22.10.2025
Жоинвилль
0:0
Criciuma B
Завершен
19.10.2025
Тубарао
0:1
Блуменау ЕК
Завершен
19.10.2025
Марсилио Диас
3:2
Santa Catarina
Отменен
23.09.2025
Марсилио Диас
3:0
Avai B
Завершен
21.09.2025
Фигейренсе
2:1
Барра
Завершен
21.09.2025
Жоинвилль
4:2
Карлос Рено
Завершен
20.09.2025
Тубарао
0:4
Крисиума
Отменен
20.09.2025
Караваджо Ново Венеза
2:0
Камбориу
Завершен
18.09.2025
Конкордия АК
-:-
Бруске
Отложен
18.09.2025
Фигейренсе
-:-
Барра
Отложен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
PARIVISION PARIVISION
18 Ноября
17:00
Трактор Трактор
Металлург Металлург
18 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
18 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
Автомобилист Автомобилист
Нефтехимик Нефтехимик
18 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA