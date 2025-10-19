Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Тубарао - Блуменау ЕК 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия - Кубок Сата-Катарина: ТубараоБлуменау ЕК, Четвертьфинал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Domingos Silveira Gonzales.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Estadio Domingos Silveira Gonzales
Бразилия - Кубок Сата-Катарина
Тубарао
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
Блуменау ЕК
59'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Блуменау ЕК icon
59'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Блуменау ЕК - Угловой
24'
Угловой
Тубарао - Угловой
24'
Угловой
Тубарао - Угловой
30'
Угловой
Блуменау ЕК - Угловой
31'
Угловой
Блуменау ЕК - Угловой
31'
Угловой
Блуменау ЕК - Угловой
32'
Угловой
Тубарао - Угловой
45+3'
Угловой
Тубарао - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Блуменау ЕК - Угловой
59'
Блуменау ЕК - 1-ый Гол
75'
Угловой
Тубарао - Угловой
90'
Угловой
Тубарао - Угловой
90'
Угловой
Тубарао - Угловой
90+3'
Угловой
Тубарао - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Тубарао — Блуменау ЕК

Команда Тубарао в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-6. Команда Блуменау ЕК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Тубарао в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Блуменау ЕК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Блуменау ЕК, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Тубарао
Тубарао
Блуменау ЕК
Тубарао
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
26.10.2025
Блуменау ЕК
Блуменау ЕК
3:1
Тубарао
Тубарао
Обзор
15.06.2025
Тубарао
Тубарао
0:0
Блуменау ЕК
Блуменау ЕК
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Тубарао Тубарао
60%
Блуменау ЕК Блуменау ЕК
40%
Атаки
154
92
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
5
5
Игры Четвертьфинал
28.10.2025
Criciuma B
4:6
Жоинвилль
Завершен
26.10.2025
Фигейренсе
2:0
Chapecoense B
Завершен
26.10.2025
Блуменау ЕК
3:1
Тубарао
Завершен
25.10.2025
Santa Catarina
1:1
Марсилио Диас
Завершен
23.10.2025
Chapecoense B
2:1
Фигейренсе
Завершен
22.10.2025
Жоинвилль
0:0
Criciuma B
Завершен
19.10.2025
Тубарао
0:1
Блуменау ЕК
Завершен
19.10.2025
Марсилио Диас
3:2
Santa Catarina
Отменен
23.09.2025
Марсилио Диас
3:0
Avai B
Завершен
21.09.2025
Фигейренсе
2:1
Барра
Завершен
21.09.2025
Жоинвилль
4:2
Карлос Рено
Завершен
20.09.2025
Тубарао
0:4
Крисиума
Отменен
20.09.2025
Караваджо Ново Венеза
2:0
Камбориу
Завершен
18.09.2025
Конкордия АК
-:-
Бруске
Отложен
18.09.2025
Фигейренсе
-:-
Барра
Отложен
