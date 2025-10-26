Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Блуменау ЕК - Тубарао 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия - Кубок Сата-Катарина: Блуменау ЕКТубарао, Четвертьфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, Четвертьфинал
Бразилия - Кубок Сата-Катарина
Блуменау ЕК
12'
31'
90+4'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Тубарао
90'
Блуменау ЕК icon
12'
Блуменау ЕК icon
31'
Счет после первого тайма 2:0 : 5,3
Тубарао icon
90'
Блуменау ЕК icon
90+4'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Блуменау ЕК - Угловой
12'
Угловой
Блуменау ЕК - Угловой
12'
Блуменау ЕК - 1-ый Гол
23'
Угловой
Тубарао - Угловой
31'
Блуменау ЕК - 2-ой Гол
36'
Угловой
Тубарао - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 5,3
47'
Угловой
Тубарао - Угловой
49'
Угловой
Блуменау ЕК - Угловой
51'
Угловой
Тубарао - Угловой
52'
Угловой
Тубарао - Угловой
56'
Угловой
Тубарао - Угловой
73'
Угловой
Тубарао - Угловой
80'
Угловой
Блуменау ЕК - Угловой
86'
Угловой
Блуменау ЕК - Угловой
90'
Тубарао - 3-ий Гол
90+4'
Блуменау ЕК - 4-ый Гол

Превью матча Блуменау ЕК — Тубарао

Команда Блуменау ЕК в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-12. Команда Тубарао, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-6. Команда Блуменау ЕК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тубарао забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Тубарао, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Блуменау ЕК
Блуменау ЕК
Тубарао
Блуменау ЕК
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
19.10.2025
Тубарао
Тубарао
0:1
Блуменау ЕК
Блуменау ЕК
Обзор
15.06.2025
Тубарао
Тубарао
0:0
Блуменау ЕК
Блуменау ЕК
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Блуменау ЕК Блуменау ЕК
48%
Тубарао Тубарао
52%
Атаки
106
116
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
11
5
Игры Четвертьфинал
28.10.2025
Criciuma B
4:6
Жоинвилль
Завершен
26.10.2025
Фигейренсе
2:0
Chapecoense B
Завершен
26.10.2025
Блуменау ЕК
3:1
Тубарао
Завершен
25.10.2025
Santa Catarina
1:1
Марсилио Диас
Завершен
23.10.2025
Chapecoense B
2:1
Фигейренсе
Завершен
22.10.2025
Жоинвилль
0:0
Criciuma B
Завершен
19.10.2025
Тубарао
0:1
Блуменау ЕК
Завершен
19.10.2025
Марсилио Диас
3:2
Santa Catarina
Отменен
23.09.2025
Марсилио Диас
3:0
Avai B
Завершен
21.09.2025
Фигейренсе
2:1
Барра
Завершен
21.09.2025
Жоинвилль
4:2
Карлос Рено
Завершен
20.09.2025
Тубарао
0:4
Крисиума
Отменен
20.09.2025
Караваджо Ново Венеза
2:0
Камбориу
Завершен
18.09.2025
Конкордия АК
-:-
Бруске
Отложен
18.09.2025
Фигейренсе
-:-
Барра
Отложен
Комментарии к матчу
