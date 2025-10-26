Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия - Кубок Сата-Катарина : Блуменау ЕК — Тубарао , Четвертьфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Блуменау ЕК — Тубарао

Команда Блуменау ЕК в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-12. Команда Тубарао, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-6. Команда Блуменау ЕК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тубарао забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Тубарао, в том матче победу одержали гостьи.