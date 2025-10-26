Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Фигейренсе - Chapecoense B 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия - Кубок Сата-Катарина: ФигейренсеChapecoense B, Четвертьфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Орландо Скарпелли.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Орландо Скарпелли
Бразилия - Кубок Сата-Катарина
Фигейренсе
29'
46'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Chapecoense B
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Фигейренсе icon
29'
Счет после первого тайма 1:0
Фигейренсе icon
46'
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
10'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
11'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
25'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
29'
Фигейренсе - 1-ый Гол
39'
Угловой
Chapecoense B - Угловой
43'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
46'
Фигейренсе - 2-ой Гол
52'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
53'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
63'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
65'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
66'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
73'
Угловой
Chapecoense B - Угловой
76'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
87'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
90+1'
Угловой
Chapecoense B - Угловой

Превью матча Фигейренсе — Chapecoense B

Команда Фигейренсе в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-9. Команда Chapecoense B, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-6. Команда Фигейренсе в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Chapecoense B забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Chapecoense B, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Фигейренсе
Фигейренсе
Chapecoense B
Фигейренсе
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.10.2025
Chapecoense B
Chapecoense B
2:1
Фигейренсе
Фигейренсе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Фигейренсе Фигейренсе
55%
Chapecoense B Chapecoense B
45%
Атаки
79
85
Угловые
12
3
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
4
1
Игры Четвертьфинал
28.10.2025
Criciuma B
4:6
Жоинвилль
Завершен
26.10.2025
Фигейренсе
2:0
Chapecoense B
Завершен
26.10.2025
Блуменау ЕК
3:1
Тубарао
Завершен
25.10.2025
Santa Catarina
1:1
Марсилио Диас
Завершен
23.10.2025
Chapecoense B
2:1
Фигейренсе
Завершен
22.10.2025
Жоинвилль
0:0
Criciuma B
Завершен
19.10.2025
Тубарао
0:1
Блуменау ЕК
Завершен
19.10.2025
Марсилио Диас
3:2
Santa Catarina
Отменен
23.09.2025
Марсилио Диас
3:0
Avai B
Завершен
21.09.2025
Фигейренсе
2:1
Барра
Завершен
21.09.2025
Жоинвилль
4:2
Карлос Рено
Завершен
20.09.2025
Тубарао
0:4
Крисиума
Отменен
20.09.2025
Караваджо Ново Венеза
2:0
Камбориу
Завершен
18.09.2025
Конкордия АК
-:-
Бруске
Отложен
18.09.2025
Фигейренсе
-:-
Барра
Отложен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
PARIVISION PARIVISION
18 Ноября
17:00
Трактор Трактор
Металлург Металлург
18 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
18 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
Автомобилист Автомобилист
Нефтехимик Нефтехимик
18 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA