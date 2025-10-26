Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия - Кубок Сата-Катарина : Фигейренсе — Chapecoense B , Четвертьфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Орландо Скарпелли .

Превью матча Фигейренсе — Chapecoense B

Команда Фигейренсе в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-9. Команда Chapecoense B, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-6. Команда Фигейренсе в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Chapecoense B забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Chapecoense B, в том матче победу одержали хозяева.