Смотреть онлайн Santa Catarina - Марсилио Диас 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия - Кубок Сата-Катарина: Santa Catarina — Марсилио Диас, Четвертьфинал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Santa Catarina — Марсилио Диас
Команда Santa Catarina в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-1. Команда Марсилио Диас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-9. Команда Santa Catarina в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Марсилио Диас забивает 2, пропускает 1.