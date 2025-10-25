Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Santa Catarina - Марсилио Диас 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия - Кубок Сата-Катарина: Santa CatarinaМарсилио Диас, Четвертьфинал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, Четвертьфинал
Бразилия - Кубок Сата-Катарина
Santa Catarina
48'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Марсилио Диас
58'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Santa Catarina icon
48'
Марсилио Диас icon
58'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
3'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
3'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
4'
Угловой
Santa Catarina - Угловой
44'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
45+2'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
45+5'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
45+5'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Santa Catarina - 1-ый Гол
50'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
55'
Угловой
Santa Catarina - Угловой
58'
Марсилио Диас - 2-ой Гол
63'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
64'
Угловой
Santa Catarina - Угловой
75'
Угловой
Марсилио Диас - Угловой
88'
Угловой
Santa Catarina - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Santa Catarina — Марсилио Диас

Команда Santa Catarina в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-1. Команда Марсилио Диас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-9. Команда Santa Catarina в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Марсилио Диас забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Santa Catarina Santa Catarina
52%
Марсилио Диас Марсилио Диас
48%
Атаки
100
94
Угловые
4
10
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
2
6
Игры Четвертьфинал
28.10.2025
Criciuma B
4:6
Жоинвилль
Завершен
26.10.2025
Фигейренсе
2:0
Chapecoense B
Завершен
26.10.2025
Блуменау ЕК
3:1
Тубарао
Завершен
25.10.2025
Santa Catarina
1:1
Марсилио Диас
Завершен
23.10.2025
Chapecoense B
2:1
Фигейренсе
Завершен
22.10.2025
Жоинвилль
0:0
Criciuma B
Завершен
19.10.2025
Тубарао
0:1
Блуменау ЕК
Завершен
19.10.2025
Марсилио Диас
3:2
Santa Catarina
Отменен
23.09.2025
Марсилио Диас
3:0
Avai B
Завершен
21.09.2025
Фигейренсе
2:1
Барра
Завершен
21.09.2025
Жоинвилль
4:2
Карлос Рено
Завершен
20.09.2025
Тубарао
0:4
Крисиума
Отменен
20.09.2025
Караваджо Ново Венеза
2:0
Камбориу
Завершен
18.09.2025
Конкордия АК
-:-
Бруске
Отложен
18.09.2025
Фигейренсе
-:-
Барра
Отложен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Авангард Авангард
27 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
27 Ноября
17:00
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA