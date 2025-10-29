Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Кубок Польши по футболу : Ракув Ченстохова — Краковия , 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ГКС .

Превью матча Ракув Ченстохова — Краковия

Команда Ракув Ченстохова в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11. Команда Краковия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-12. Команда Ракув Ченстохова в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Краковия забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Краковия, в том матче победу одержали хозяева.