29.10.2025

Смотреть онлайн Ракув Ченстохова - Краковия 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаКубок Польши по футболу: Ракув ЧенстоховаКраковия, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ГКС.

МСК, 5 тур, Стадион: ГКС
Кубок Польши по футболу
Ракув Ченстохова
13'
40'
81'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Краковия
Ракув Ченстохова icon
13'
Ракув Ченстохова icon
40'
Счет после первого тайма 2:0
Ракув Ченстохова icon
81'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Ракув Ченстохова - Угловой
13'
Ракув Ченстохова - 1-ый Гол
40'
Ракув Ченстохова - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
66'
Угловой
Краковия - Угловой
72'
Угловой
Ракув Ченстохова - Угловой
73'
Угловой
Ракув Ченстохова - Угловой
81'
Ракув Ченстохова - 3-ий Гол
86'
Угловой
Краковия - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Ракув Ченстохова — Краковия

Команда Ракув Ченстохова в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11. Команда Краковия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-12. Команда Ракув Ченстохова в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Краковия забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Краковия, в том матче победу одержали хозяева.

Ракув Ченстохова Ракув Ченстохова
48
Польша
Oliwier Zych
66
Греция
Apostolos Konstantopoulos
25
Франция
Bogdan Racovitan
4
Греция
Стратос Сварнас
7
Хорватия
Fran Tudor
23
Польша
Karol Struski
6
Польша
Oskar Repka
11
Бразилия
Adriano Luis Amorim Santos
18
Норвегия
Jonatan Braut Brunes
99
Босния и Герцеговина
Imad Rondic
5
Хорватия
Marko Bulat
Тренер
Польша
Марек Папшун
Краковия Краковия
13
Польша
Sebastian Madejski
21
Хорватия
Bosko Sutalo
4
Швеция
Gustav Henriksson
66
Польша
Oskar Wojcik
79
Польша
Dominik Pila
43
Польша
Матеуш Клич
11
Дания
Mikkel Maigaard
39
Хорватия
Mauro Perkovic
25
Грузия
Отар Какабадзе
9
Швейцария
Filip Stojilkovic
14
Босния и Герцеговина
Ajdin Hasic
Тренер
Словения
Лука Эльснер

История последних встреч

Ракув Ченстохова
Ракув Ченстохова
Краковия
Ракув Ченстохова
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.10.2025
Краковия
Краковия
2:0
Ракув Ченстохова
Ракув Ченстохова
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ракув Ченстохова Ракув Ченстохова
52%
Краковия Краковия
48%
Атаки
157,157,0
112,112,0
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
3,3,0
7,7,0
Удары в створ ворот
6,6,0
1,1,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Легия
1:1
Погонь Щецин
Завершен
30.10.2025
Арка
1:2
Гурник Забже
Завершен
30.10.2025
Гриф 95
1:2
Лех Познань
Завершен
29.10.2025
Ракув Ченстохова
3:0
Краковия
Завершен
29.10.2025
Пуща Неполомице
1:3
Лехия Гданьск
Завершен
29.10.2025
Видзев
0:0
Заглембе Любин
Завершен
29.10.2025
Гутник
0:1
Висла
Завершен
29.10.2025
Авиа Свидник
3:0
Флота Свиноуйсьце
Завершен
28.10.2025
Одра
0:2
Пяст
Завершен
28.10.2025
Хойничанка
3:1
Свит Сколвин
Завершен
28.10.2025
Жнич
0:3
Корона Кельце
Завершен
28.10.2025
Завиша
3:0
ГКС Викелец
Завершен
28.10.2025
Лодзь
1:2
Катовице
Завершен
28.10.2025
LKS Goczalkowice Zdroj II
0:7
Полония Бытом
Завершен
Комментарии к матчу
