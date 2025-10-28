Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Одра - Пяст 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаКубок Польши по футболу: ОдраПяст, 5 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Miejski Odra.

МСК, 5 тур, Стадион: Stadion Miejski Odra
Кубок Польши по футболу
Одра
Завершен
0 : 2
28 октября 2025
Пяст
29'
59'
Смотреть онлайн
Пяст icon
29'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
Пяст icon
59'
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Одра - Угловой
6'
Угловой
Пяст - Угловой
13'
Угловой
Одра - Угловой
29'
Пяст - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
47'
Угловой
Пяст - Угловой
59'
Угловой
Пяст - Угловой
59'
Пяст - 2-ой Гол
66'
Угловой
Одра - Угловой
73'
Угловой
Пяст - Угловой
74'
Угловой
Пяст - Угловой
77'
Угловой
Одра - Угловой
81'
Угловой
Пяст - Угловой
85'
Угловой
Пяст - Угловой
90'
Угловой
Одра - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,2

Превью матча Одра — Пяст

Команда Одра в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-8. Команда Пяст, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Одра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пяст забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Одра, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Одра
Одра
Пяст
Одра
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.06.2025
Одра
Одра
2:1
Пяст
Пяст
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Одра Одра
51%
Пяст Пяст
49%
Атаки
105,105,0
132,132,0
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
9,9,0
4,4,0
Удары в створ ворот
3,3,0
4,4,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Легия
1:1
Погонь Щецин
Завершен
30.10.2025
Арка
1:2
Гурник Забже
Завершен
30.10.2025
Гриф 95
1:2
Лех Познань
Завершен
29.10.2025
Ракув Ченстохова
3:0
Краковия
Завершен
29.10.2025
Пуща Неполомице
1:3
Лехия Гданьск
Завершен
29.10.2025
Видзев
0:0
Заглембе Любин
Завершен
29.10.2025
Гутник
0:1
Висла
Завершен
29.10.2025
Авиа Свидник
3:0
Флота Свиноуйсьце
Завершен
28.10.2025
Одра
0:2
Пяст
Завершен
28.10.2025
Хойничанка
3:1
Свит Сколвин
Завершен
28.10.2025
Жнич
0:3
Корона Кельце
Завершен
28.10.2025
Завиша
3:0
ГКС Викелец
Завершен
28.10.2025
Лодзь
1:2
Катовице
Завершен
28.10.2025
LKS Goczalkowice Zdroj II
0:7
Полония Бытом
Завершен
Комментарии к матчу
