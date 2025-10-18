Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Краковия - Ракув Ченстохова 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши по футболу. Экстракласа: КраковияРакув Ченстохова, 12 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Юзефа Пилсудского. Судить этот матч будет Damian Sylwestrzak.

МСК, 12 тур, Стадион: Стадион имени Юзефа Пилсудского
Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа
Краковия
33'
51'
Завершен
2 : 0
18 октября 2025
Ракув Ченстохова
Смотреть онлайн
Краковия icon
33'
Счет после первого тайма 1:0
Краковия icon
51'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Краковия - Угловой
27'
Угловой
Краковия - Угловой
28'
Угловой
Ракув Ченстохова - Угловой
33'
Краковия - 1-ый Гол
35'
Угловой
Краковия - Угловой
41'
Угловой
Краковия - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Краковия - 2-ой Гол
54'
Угловой
Ракув Ченстохова - Угловой
70'
Угловой
Краковия - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Краковия — Ракув Ченстохова

Команда Краковия в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-11. Команда Ракув Ченстохова, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Краковия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ракув Ченстохова забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Ракув Ченстохова, в том матче победу одержали хозяева.

Краковия Краковия
13
Польша
Sebastian Madejski
21
Хорватия
Bosko Sutalo
4
Швеция
Gustav Henriksson
66
Польша
Oskar Wojcik
79
Польша
Dominik Pila
43
Польша
Матеуш Клич
11
Дания
Mikkel Maigaard
39
Хорватия
Mauro Perkovic
25
Грузия
Отар Какабадзе
9
Швейцария
Filip Stojilkovic
14
Босния и Герцеговина
Ajdin Hasic
Тренер
Словения
Лука Эльснер
Ракув Ченстохова Ракув Ченстохова
48
Польша
Oliwier Zych
66
Греция
Apostolos Konstantopoulos
25
Франция
Bogdan Racovitan
4
Греция
Стратос Сварнас
7
Хорватия
Fran Tudor
23
Польша
Karol Struski
6
Польша
Oskar Repka
11
Бразилия
Adriano Luis Amorim Santos
18
Норвегия
Jonatan Braut Brunes
99
Босния и Герцеговина
Imad Rondic
5
Хорватия
Marko Bulat
Тренер
Польша
Марек Папшун

История последних встреч

Краковия
Краковия
Ракув Ченстохова
Краковия
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.10.2025
Ракув Ченстохова
Ракув Ченстохова
3:0
Краковия
Краковия
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Краковия Краковия
41%
Ракув Ченстохова Ракув Ченстохова
59%
Атаки
83
96
Угловые
5
2
Фолы
11
7
Удары (всего)
5
1
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Damian Sylwestrzak (Польша).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 73 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 56% (9 из 16 матчей) Damian Sylwestrzak назначал пенальти

Игры 12 тур
20.10.2025
Висла Плоцк
3:1
Термалика Нецеча
Завершен
19.10.2025
Пяст
1:2
Лехия Гданьск
Завершен
18.10.2025
Краковия
2:0
Ракув Ченстохова
Завершен
18.10.2025
Корона Кельце
1:1
Гурник Забже
Завершен
17.10.2025
Видзев
3:2
Радомяк
Завершен
17.10.2025
Мотор Люблин
2:5
Катовице
Завершен
Комментарии к матчу
