Превью матча Краковия — Ракув Ченстохова

Команда Краковия в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-11. Команда Ракув Ченстохова, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Краковия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ракув Ченстохова забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Ракув Ченстохова, в том матче победу одержали хозяева.