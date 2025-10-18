Смотреть онлайн Краковия - Ракув Ченстохова 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа: Краковия — Ракув Ченстохова, 12 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Юзефа Пилсудского. Судить этот матч будет Damian Sylwestrzak.
Превью матча Краковия — Ракув Ченстохова
Команда Краковия в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-11. Команда Ракув Ченстохова, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Краковия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ракув Ченстохова забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Ракув Ченстохова, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Damian Sylwestrzak (Польша).
За последние 16 матчей судья показал 73 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 56% (9 из 16 матчей) Damian Sylwestrzak назначал пенальти