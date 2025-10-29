Смотреть онлайн Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Кубок Польши по футболу: Пуща Неполомице — Лехия Гданьск, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Юзефа Пилсудского.
Превью матча Пуща Неполомице — Лехия Гданьск
Команда Пуща Неполомице в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-10. Команда Лехия Гданьск, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-23. Команда Пуща Неполомице в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лехия Гданьск забивает 2, пропускает 2.