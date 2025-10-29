Превью матча Пуща Неполомице — Лехия Гданьск

Команда Пуща Неполомице в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-10. Команда Лехия Гданьск, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-23. Команда Пуща Неполомице в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лехия Гданьск забивает 2, пропускает 2.