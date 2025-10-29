Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаКубок Польши по футболу: Пуща НеполомицеЛехия Гданьск, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Юзефа Пилсудского.

МСК, 5 тур, Стадион: Стадион имени Юзефа Пилсудского
Кубок Польши по футболу
Пуща Неполомице
74'
Завершен
1 : 3
29 октября 2025
Лехия Гданьск
64'
Счет после первого тайма 0:0
Лехия Гданьск icon
64'
Пуща Неполомице icon
74'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Пуща Неполомице - Угловой
19'
Угловой
Лехия Гданьск - Угловой
20'
Угловой
Лехия Гданьск - Угловой
24'
Угловой
Лехия Гданьск - Угловой
32'
Угловой
Лехия Гданьск - Угловой
41'
Угловой
Лехия Гданьск - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
64'
Угловой
Лехия Гданьск - Угловой
64'
Лехия Гданьск - 1-ый Гол
74'
Пуща Неполомице - 2-ой Гол
84'
Угловой
Пуща Неполомице - Угловой
85'
Угловой
Лехия Гданьск - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
97'
Угловой
Лехия Гданьск - Угловой
115'
Лехия Гданьск - 1-ый Гол
120+2'
Лехия Гданьск - 2-ой Гол
Счет после дополнительного времени 1:3

Превью матча Пуща Неполомице — Лехия Гданьск

Команда Пуща Неполомице в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-10. Команда Лехия Гданьск, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-23. Команда Пуща Неполомице в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лехия Гданьск забивает 2, пропускает 2.

Пуща Неполомице Пуща Неполомице
31
Польша
Michal Perchel
67
Молдова, Республика
Ioan-Calin Revenco
27
Польша
Лукаш Соловией
5
Польша
Konrad Stepien
3
Украина
Roman Yakuba
14
Польша
Якуб Серафин
19
Jakub Stec
11
Польша
Матеуш Чолевиак
17
Польша
Mateusz Radecki
7
Польша
Antoni Klimek
63
Беларусь
German Barkovsky
Тренер
Польша
Tomasz Tulacz
Лехия Гданьск Лехия Гданьск
1
Польша
Szymon Weirauch
33
Польша
Tomasz Wojtowicz
15
Украина
Maksym Diachuk
80
Босния и Герцеговина
Matej Rodin
27
Словакия
Матуш Войтко
11
Колумбия
Camilo Mena
10
Босния и Герцеговина
Рифет Капич
5
Украина
Ivan Zhelizko
79
Польша
Kacper Sezonienko
89
Словакия
Томаш Бобчек
99
Польша
Tomasz Neugebauer
Тренер
Англия
John Carver

Статистика матча

Владение мячом
Пуща Неполомице Пуща Неполомице
42%
Лехия Гданьск Лехия Гданьск
58%
Атаки
87,67,20
114,89,25
Угловые
2
11
Удары мимо ворот
1,1,0
5,5,0
Удары в створ ворот
4,4,0
9,7,2
Игры 5 тур
30.10.2025
Легия
1:1
Погонь Щецин
Завершен
30.10.2025
Арка
1:2
Гурник Забже
Завершен
30.10.2025
Гриф 95
1:2
Лех Познань
Завершен
29.10.2025
Ракув Ченстохова
3:0
Краковия
Завершен
29.10.2025
Пуща Неполомице
1:3
Лехия Гданьск
Завершен
29.10.2025
Видзев
0:0
Заглембе Любин
Завершен
29.10.2025
Гутник
0:1
Висла
Завершен
29.10.2025
Авиа Свидник
3:0
Флота Свиноуйсьце
Завершен
28.10.2025
Одра
0:2
Пяст
Завершен
28.10.2025
Хойничанка
3:1
Свит Сколвин
Завершен
28.10.2025
Жнич
0:3
Корона Кельце
Завершен
28.10.2025
Завиша
3:0
ГКС Викелец
Завершен
28.10.2025
Лодзь
1:2
Катовице
Завершен
28.10.2025
LKS Goczalkowice Zdroj II
0:7
Полония Бытом
Завершен
Комментарии к матчу
