Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Кубок Польши по футболу : Видзев — Заглембе Любин , 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской стадион Видзев .

Превью матча Видзев — Заглембе Любин

Команда Видзев в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-16. Команда Заглембе Любин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-14. Команда Видзев в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Заглембе Любин забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 июля 2025 на поле команды Видзев, в том матче победу одержали хозяева.