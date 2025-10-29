Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Видзев - Заглембе Любин 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаКубок Польши по футболу: ВидзевЗаглембе Любин, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской стадион Видзев.

МСК, 5 тур, Стадион: Городской стадион Видзев
Кубок Польши по футболу
Видзев
Завершен
0 : 0
29 октября 2025
Заглембе Любин
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Видзев - Угловой
9'
Угловой
Заглембе Любин - Угловой
9'
Угловой
Заглембе Любин - Угловой
27'
Угловой
Видзев - Угловой
29'
Угловой
Заглембе Любин - Угловой
45'
Угловой
Видзев - Угловой
45+1'
Угловой
Видзев - Угловой
45+2'
Угловой
Видзев - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Видзев - Угловой
59'
Угловой
Заглембе Любин - Угловой
60'
Угловой
Заглембе Любин - Угловой
72'
Угловой
Заглембе Любин - Угловой
77'
Угловой
Видзев - Угловой
81'
Угловой
Видзев - Угловой
82'
Угловой
Видзев - Угловой
84'
Угловой
Видзев - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
112'
Видзев - 1-ый Гол
Счет после дополнительного времени 1:0

Превью матча Видзев — Заглембе Любин

Команда Видзев в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-16. Команда Заглембе Любин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-14. Команда Видзев в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Заглембе Любин забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 июля 2025 на поле команды Видзев, в том матче победу одержали хозяева.

Видзев Видзев
98
Польша
Maciej Kikolski
91
Польша
Marcel Krajewski
4
Польша
Mateusz Zyro
14
Испания
Ricardo Visus
16
Дания
Peter Therkildsen
57
Нигерия
Samuel Akere
10
Испания
Fran Alvarez
18
Албания
Линдон Селахи
55
Польша
Szymon Czyz
7
Польша
Mariusz Fornalczyk
99
Польша
Sebastian Bergier
Тренер
Хорватия
Игор Йовичевич
Заглембе Любин Заглембе Любин
1
Босния и Герцеговина
Жасмин Бурик
31
Польша
Igor Orlikowski
25
Польша
Michal Nalepa
4
Польша
Damian Michalski
3
Украина
Roman Yakuba
26
Польша
Jakub Kolan
39
Польша
Filip Kocaba
44
Польша
Marcel Regula
18
Польша
Adam Radwanski
35
Хорватия
Лука Лучич
55
Португалия
Леонардо Роча
Тренер
Польша
Лесзек Ойржински

История последних встреч

Видзев
Видзев
Заглембе Любин
Видзев
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
19.07.2025
Видзев
Видзев
1:0
Заглембе Любин
Заглембе Любин
Обзор
10.05.2025
Заглембе Любин
Заглембе Любин
2:1
Видзев
Видзев
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Видзев Видзев
55%
Заглембе Любин Заглембе Любин
45%
Атаки
124,91,33
97,71,26
Угловые
10
7
Фолы
16
23
Удары (всего)
7
16
Удары мимо ворот
5,5,0
11,11,0
Удары в створ ворот
3,2,1
8,8,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Легия
1:1
Погонь Щецин
Завершен
30.10.2025
Арка
1:2
Гурник Забже
Завершен
30.10.2025
Гриф 95
1:2
Лех Познань
Завершен
29.10.2025
Ракув Ченстохова
3:0
Краковия
Завершен
29.10.2025
Пуща Неполомице
1:3
Лехия Гданьск
Завершен
29.10.2025
Видзев
0:0
Заглембе Любин
Завершен
29.10.2025
Гутник
0:1
Висла
Завершен
29.10.2025
Авиа Свидник
3:0
Флота Свиноуйсьце
Завершен
28.10.2025
Одра
0:2
Пяст
Завершен
28.10.2025
Хойничанка
3:1
Свит Сколвин
Завершен
28.10.2025
Жнич
0:3
Корона Кельце
Завершен
28.10.2025
Завиша
3:0
ГКС Викелец
Завершен
28.10.2025
Лодзь
1:2
Катовице
Завершен
28.10.2025
LKS Goczalkowice Zdroj II
0:7
Полония Бытом
Завершен
