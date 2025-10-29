Смотреть онлайн Ньюкасл - Тоттенхэм 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Кубок Футбольной лиги: Ньюкасл — Тоттенхэм, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк. Судить этот матч будет Крис Кавана.
Превью матча Ньюкасл — Тоттенхэм
Команда Ньюкасл в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-7. Команда Тоттенхэм, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-13. Команда Ньюкасл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тоттенхэм забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Крис Кавана (Англия).
За последние 13 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 38% (5 из 13 матчей) Крис Кавана назначал пенальти