29.10.2025

Смотреть онлайн Ньюкасл - Тоттенхэм 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Кубок Футбольной лиги: НьюкаслТоттенхэм, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк. Судить этот матч будет Крис Кавана.

МСК, 10 тур, Стадион: Сент-Джеймс Парк
Англия - Кубок Футбольной лиги
Ньюкасл
Фабиан Шер 24'
Nick Woltemade 50'
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
Тоттенхэм
Смотреть онлайн
Фабиан Шер icon
24'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
Nick Woltemade icon
50'
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,3
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
24'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
24'
Фабиан Шер - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
50'
Nick Woltemade - 2-ой Гол
54'
Угловой
Тоттенхэм - Угловой
61'
Угловой
Тоттенхэм - Угловой
68'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
73'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
74'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
75'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
76'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,3

Превью матча Ньюкасл — Тоттенхэм

Команда Ньюкасл в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-7. Команда Тоттенхэм, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-13. Команда Ньюкасл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тоттенхэм забивает 2, пропускает 1.

Ньюкасл Ньюкасл
1
Англия
Ник Попе
2
Англия
Киран Триппьер
12
Финляндия
Малик Тшау
4
Нидерланды
Свен Ботман
33
Англия
Дэн Бёрн
39
Бразилия
Бруно Гимарайнс
8
Италия
Сандро Тонали
7
Бразилия
Жоэлинтон
23
Англия
Джакоб Мерфи
27
Германия
Nick Woltemade
11
Англия
Харви Барнс
Тренер
Англия
Эдди Хау
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
Италия
Гуглиельмо Викарио
23
Испания
Педро Порро
17
Аргентина
Кристиан Ромеро
37
Нидерланды
Mickey van de Ven
24
Англия
Джед Спенс
6
Португалия
Жоау Пальинья
29
Сенегал
Пап Матар Сарр
22
Англия
Бреннан Джонсон
7
Нидерланды
Xavi Simons
9
Бразилия
Ришарлисон
39
Франция
Рэндал Коло Муани
Тренер
Дания
Томас Франк

Статистика матча

Владение мячом
Ньюкасл Ньюкасл
47%
Тоттенхэм Тоттенхэм
53%
Атаки
97
93
Угловые
7
2
Фолы
13
10
Удары (всего)
8
6
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
3
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Крис Кавана (Англия).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 38% (5 из 13 матчей) Крис Кавана назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Ньюкасл
2:0
Тоттенхэм
Завершен
29.10.2025
Вулвергемптон
3:4
Челси
Завершен
29.10.2025
Суонси
1:3
Манчестер Сити
Завершен
29.10.2025
Ливерпуль
0:3
Кристал Пэлас
Завершен
29.10.2025
Арсенал
2:0
Брайтон
Завершен
Комментарии к матчу
