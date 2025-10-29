Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Кубок Футбольной лиги : Вулвергемптон — Челси , 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Молинью . Судить этот матч будет Джарред Джиллетт .

Превью матча Вулвергемптон — Челси

Команда Вулвергемптон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 9-21. Команда Челси, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 25-14. Команда Вулвергемптон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Челси забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Челси, в том матче победу одержали хозяева.