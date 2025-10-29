Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Вулвергемптон - Челси 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Кубок Футбольной лиги: ВулвергемптонЧелси, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Молинью. Судить этот матч будет Джарред Джиллетт.

МСК, 10 тур, Стадион: Молинью
Англия - Кубок Футбольной лиги
Вулвергемптон
Toluwalase Emmanuel Arokodare 48'
David Moller Wolfe 73'
David Moller Wolfe 90+1'
Завершен
3 : 4
29 октября 2025
Челси
Andrey Nascimento dos Santos 5'
Tyrique George 15'
Estevao 41'
Bynoe-Gittens 89'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Andrey Nascimento dos Santos icon
5'
Tyrique George icon
15'
Estevao icon
41'
Счет после первого тайма 0:3 : 3,5
Toluwalase Emmanuel Arokodare icon
48'
David Moller Wolfe icon
73'
Bynoe-Gittens - Челси icon
89'
David Moller Wolfe icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:4 : 3,5
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Челси - Угловой
5'
Andrey Nascimento dos Santos - 1-ый Гол забит с передачи Bynoe-Gittens
15'
Tyrique George - 2-ой Гол забит с передачи Bynoe-Gittens
25'
Угловой
Вулвергемптон - Угловой
37'
Угловой
Вулвергемптон - Угловой
41'
Estevao - 3-ий Гол забит с передачи Andrey Nascimento dos Santos
Счет после первого тайма 0:3 : 3,5
48'
Toluwalase Emmanuel Arokodare - 4-ый Гол забит с передачи Хванг Хи-Чан
62'
Угловой
Вулвергемптон - Угловой
73'
David Moller Wolfe - 5-ый Гол забит с передачи Emmanuel Agbadou
80'
Угловой
Вулвергемптон - Угловой
89'
Bynoe-Gittens - 6-ый Гол
90+1'
David Moller Wolfe - 7-ый Гол забит с передачи Emmanuel Agbadou
Матч закончился со счётом 3:4 : 3,5

Превью матча Вулвергемптон — Челси

Команда Вулвергемптон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 9-21. Команда Челси, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 25-14. Команда Вулвергемптон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Челси забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Челси, в том матче победу одержали хозяева.

Вулвергемптон Вулвергемптон
14
Нигерия
Toluwalase Emmanuel Arokodare
6
Норвегия
David Moller Wolfe
15
Колумбия
Yerson Mosquera Valdelamar
8
Бразилия
Joao Gomes
12
Кот-д'Ивуар
Emmanuel Agbadou
38
Jackson Tchatchoua
11
Южная Корея
Хванг Хи-Чан
28
Испания
Fernando Lopez Gonzalez
1
Португалия
Хосе Са
2
Ирландия
Матт Доэрти
24
Португалия
Tote Gomes
Тренер
Португалия
Витор Перейра
Челси Челси
12
Швеция
Filip Jorgensen
4
Англия
Тосин Адарабиойо
41
Бразилия
Estevao
34
Англия
Josh Acheampong
32
Англия
Tyrique George
17
Бразилия
Andrey Nascimento dos Santos
21
Нидерланды
Jorrel Hato
11
Англия
Джейми Байноу-Гиттенс
45
Бельгия
Romeo Lavia
40
Аргентина
Facundo Valentin Buonanotte
27
Франция
Malo Gusto
Тренер
Италия
Энзо Мареска

История последних встреч

Вулвергемптон
Вулвергемптон
Челси
Вулвергемптон
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
08.11.2025
Челси
Челси
3:0
Вулвергемптон
Вулвергемптон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Вулвергемптон Вулвергемптон
40%
Челси Челси
60%
Атаки
107
83
Угловые
4
1
Фолы
8
8
Удары (всего)
8
6
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Джарред Джиллетт (Австралия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Джарред Джиллетт назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Ньюкасл
2:0
Тоттенхэм
Завершен
29.10.2025
Вулвергемптон
3:4
Челси
Завершен
29.10.2025
Суонси
1:3
Манчестер Сити
Завершен
29.10.2025
Ливерпуль
0:3
Кристал Пэлас
Завершен
29.10.2025
Арсенал
2:0
Брайтон
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Эдмонтон Эдмонтон
Филадельфия Филадельфия
13 Ноября
03:37
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
Galorys Galorys
13 Ноября
01:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA