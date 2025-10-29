Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Кубок Футбольной лиги : Суонси — Манчестер Сити , 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Либерти . Судить этот матч будет Саймон Хупер .

Превью матча Суонси — Манчестер Сити

Команда Суонси в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Манчестер Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-5. Команда Суонси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Манчестер Сити забивает 2, пропускает 1.