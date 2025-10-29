Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Суонси - Манчестер Сити 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Кубок Футбольной лиги: СуонсиМанчестер Сити, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Либерти. Судить этот матч будет Саймон Хупер.

МСК, 10 тур, Стадион: Либерти
Англия - Кубок Футбольной лиги
Суонси
Goncalo Franco 12'
Завершен
1 : 3
29 октября 2025
Манчестер Сити
Жереми Доку 39'
Омар Мармуш 77'
Rayan Cherki 90+3'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Goncalo Franco icon
12'
Жереми Доку icon
39'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
Омар Мармуш icon
77'
Rayan Cherki icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,1
Текстовая трансляция
12'
Goncalo Franco - 1-ый Гол забит с передачи Джош Ки
19'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
26'
Угловой
Суонси - Угловой
28'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
31'
Угловой
Суонси - Угловой
34'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
39'
Жереми Доку - 2-ой Гол забит с передачи Ait Nouri
44'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
64'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
68'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
71'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
73'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
77'
Омар Мармуш - 3-ий Гол забит с передачи Rayan Cherki
82'
Угловой
Суонси - Угловой
90+3'
Rayan Cherki - 4-ый Гол забит с передачи Йошко Гвардиол
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,1

Превью матча Суонси — Манчестер Сити

Команда Суонси в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Манчестер Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-5. Команда Суонси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Манчестер Сити забивает 2, пропускает 1.

Суонси Суонси
2
Англия
Джош Ки
33
Ирландия
Adam Idah
1
Англия
Эндрю Фишер
14
Англия
Джош Таймон
17
Португалия
Goncalo Franco
27
Швеция
Zeidane Inoussa
15
Австралия
Кэмерон Берджесс
7
Швеция
Melker Widell
26
Англия
Kaelan Casey
16
Англия
Ishe Samuels-Smith
30
Северная Ирландия
Ethan Galbraith
Тренер
Ирландия
Алан Шиихан
Манчестер Сити Манчестер Сити
82
Англия
Rico Lewis
45
Узбекистан
Abdukodir Khusanov
52
Норвегия
Oscar Bobb
6
Нидерланды
Натан Аке
63
Англия
Divine Mukasa
1
Англия
James Trafford
10
Франция
Rayan Cherki
14
Испания
Николас Гонсалес
7
Египет
Омар Мармуш
21
Франция
Райан Айт Нури
11
Бельгия
Жереми Доку
Тренер
Испания
Хосеп Гвардиола

Статистика матча

Владение мячом
Суонси Суонси
24%
Манчестер Сити Манчестер Сити
76%
Атаки
55
149
Угловые
3
8
Фолы
6
5
Удары (всего)
1
5
Удары мимо ворот
0
18
Удары в створ ворот
2
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Саймон Хупер (Англия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 13% (1 из 8 матчей) Саймон Хупер назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Ньюкасл
2:0
Тоттенхэм
Завершен
29.10.2025
Вулвергемптон
3:4
Челси
Завершен
29.10.2025
Суонси
1:3
Манчестер Сити
Завершен
29.10.2025
Ливерпуль
0:3
Кристал Пэлас
Завершен
29.10.2025
Арсенал
2:0
Брайтон
Завершен
Комментарии к матчу
