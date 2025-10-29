Смотреть онлайн Суонси - Манчестер Сити 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Кубок Футбольной лиги: Суонси — Манчестер Сити, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Либерти. Судить этот матч будет Саймон Хупер.
Превью матча Суонси — Манчестер Сити
Команда Суонси в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Манчестер Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-5. Команда Суонси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Манчестер Сити забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Саймон Хупер (Англия).
За последние 8 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 13% (1 из 8 матчей) Саймон Хупер назначал пенальти