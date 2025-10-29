Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Ливерпуль - Кристал Пэлас 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Кубок Футбольной лиги: ЛиверпульКристал Пэлас, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Энфилд. Судить этот матч будет Крейг Поусон.

МСК, 10 тур, Стадион: Энфилд
Англия - Кубок Футбольной лиги
Ливерпуль
Завершен
0 : 3
29 октября 2025
Кристал Пэлас
Исмаила Сарр 41'
Исмаила Сарр 45'
Yeremy Pino 88'
Смотреть онлайн
Исмаила Сарр icon
41'
Исмаила Сарр icon
45'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
Yeremy Pino - Кристал Пэлас icon
88'
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Ливерпуль - Угловой
18'
Угловой
Кристал Пэлас - Угловой
36'
Угловой
Кристал Пэлас - Угловой
41'
Исмаила Сарр - 1-ый Гол
45'
Исмаила Сарр - 2-ой Гол забит с передачи Yeremy Pino
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
47'
Угловой
Ливерпуль - Угловой
76'
Угловой
Ливерпуль - Угловой
88'
Yeremy Pino - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,2

Превью матча Ливерпуль — Кристал Пэлас

Команда Ливерпуль в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 28-20. Команда Кристал Пэлас, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Ливерпуль в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Кристал Пэлас забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Кристал Пэлас, в том матче победу одержали хозяева.

Ливерпуль Ливерпуль
47
Англия
Кельвин Рэмси
42
Англия
Trey Nyoni
6
Milos Kerkez
10
Аргентина
Алексис Макаллистер
68
Англия
Kieran Morrison
14
Италия
Федерико Кьеза
73
Англия
Rio Ngumoha
28
Англия
Фредди Вудман
2
Англия
Джо Гомес
3
Япония
Ватару Эндо
26
Англия
Эндрю Робертсон
Тренер
Нидерланды
Арне Слот
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
19
Англия
Уилл Хьюз
2
Колумбия
Daniel Munoz
24
Хорватия
Борна Соса
18
Япония
Дайчи Камада
6
Англия
Марк Гуэхи
9
Англия
Эдвард Нкетиа
7
Сенегал
Исмаила Сарр
23
Франция
Jaydee Canvot
5
Франция
Максенс Лакруа
44
Аргентина
Вальтер Бенитес
10
Испания
Пино
Тренер
Австрия
Оливер Гласнер

История последних встреч

Ливерпуль
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Ливерпуль
0 побед
1 ничья
2 побед
0%
33%
67%
27.09.2025
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2:1
Ливерпуль
Ливерпуль
Обзор
10.08.2025
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
5:4
Ливерпуль
Ливерпуль
Обзор
25.05.2025
Ливерпуль
Ливерпуль
1:1
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ливерпуль Ливерпуль
59%
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
41%
Атаки
83
115
Угловые
3
2
Фолы
7
9
Удары (всего)
4
6
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
1
9

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Крейг Поусон (Англия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (2 из 8 матчей) Крейг Поусон назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Ньюкасл
2:0
Тоттенхэм
Завершен
29.10.2025
Вулвергемптон
3:4
Челси
Завершен
29.10.2025
Суонси
1:3
Манчестер Сити
Завершен
29.10.2025
Ливерпуль
0:3
Кристал Пэлас
Завершен
29.10.2025
Арсенал
2:0
Брайтон
Завершен
