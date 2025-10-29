Смотреть онлайн Ливерпуль - Кристал Пэлас 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Кубок Футбольной лиги: Ливерпуль — Кристал Пэлас, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Энфилд. Судить этот матч будет Крейг Поусон.
Превью матча Ливерпуль — Кристал Пэлас
Команда Ливерпуль в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 28-20. Команда Кристал Пэлас, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Ливерпуль в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Кристал Пэлас забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Кристал Пэлас, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Крейг Поусон (Англия).
За последние 8 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (2 из 8 матчей) Крейг Поусон назначал пенальти