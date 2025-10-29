Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Кубок Футбольной лиги : Ливерпуль — Кристал Пэлас , 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Энфилд . Судить этот матч будет Крейг Поусон .

Превью матча Ливерпуль — Кристал Пэлас

Команда Ливерпуль в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 28-20. Команда Кристал Пэлас, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Ливерпуль в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Кристал Пэлас забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Кристал Пэлас, в том матче победу одержали хозяева.