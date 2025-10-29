Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Арсенал - Брайтон 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Кубок Футбольной лиги: АрсеналБрайтон, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Эмирейтс. Судить этот матч будет Samuel Barrott.

МСК, 10 тур, Стадион: Эмирейтс
Англия - Кубок Футбольной лиги
Арсенал
Ethan Nwaneri 57'
Букайо Сака 76'
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
Брайтон
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
Ethan Nwaneri icon
57'
Букайо Сака icon
76'
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Арсенал - Угловой
25'
Угловой
Арсенал - Угловой
40'
Угловой
Брайтон - Угловой
45+2'
Угловой
Арсенал - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
57'
Ethan Nwaneri - 1-ый Гол забит с передачи Myles Lewis-Skelly
60'
Угловой
Арсенал - Угловой
66'
Угловой
Брайтон - Угловой
73'
Угловой
Арсенал - Угловой
74'
Угловой
Арсенал - Угловой
75'
Угловой
Арсенал - Угловой
76'
Букайо Сака - 2-ой Гол
90+6'
Угловой
Арсенал - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,2

Превью матча Арсенал — Брайтон

Команда Арсенал в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-5. Команда Брайтон, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-14. Команда Арсенал в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Брайтон забивает 2, пропускает 1.

Арсенал Арсенал
4
Англия
Бен Уайт
3
Испания
Cristhian Mosquera
10
Англия
Эберечи Эзе
49
Англия
Myles Lewis-Skelly
23
Испания
Микель Мерино
5
Эквадор
Пьеро Инкапье
13
Испания
Кепа Аррисабалага
71
Англия
Andre Harriman-Annous
56
Англия
Max Dowman
22
Англия
Ethan Nwaneri
16
Дания
Кристиан Норгаард
Тренер
Испания
Микель Артета
Брайтон Брайтон
17
Камерун
Carlos Baleba
9
Греция
Stefanos Tzimas
23
Англия
Джейсон Стиил
19
Греция
Charalampos Kostoulas
42
Италия
Diego Coppola
25
Парагвай
Diego Gomez
6
Нидерланды
Ян Пол Ван Хекке
29
Бельгия
Maxime De Cuyper
10
Франция
Джорджиньо Руттер
24
Нидерланды
Ферди Кадиоглу
21
Франция
Оливье Боскальи
Тренер
Германия
Фабиан Хурзелер

Статистика матча

Владение мячом
Арсенал Арсенал
50%
Брайтон Брайтон
50%
Атаки
91
79
Угловые
8
2
Фолы
8
9
Удары (всего)
3
11
Удары мимо ворот
11
12
Удары в створ ворот
5
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Samuel Barrott (Англия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Samuel Barrott назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Ньюкасл
2:0
Тоттенхэм
Завершен
29.10.2025
Вулвергемптон
3:4
Челси
Завершен
29.10.2025
Суонси
1:3
Манчестер Сити
Завершен
29.10.2025
Ливерпуль
0:3
Кристал Пэлас
Завершен
29.10.2025
Арсенал
2:0
Брайтон
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA