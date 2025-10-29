Смотреть онлайн Арсенал - Брайтон 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Кубок Футбольной лиги: Арсенал — Брайтон, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Эмирейтс. Судить этот матч будет Samuel Barrott.
Превью матча Арсенал — Брайтон
Команда Арсенал в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-5. Команда Брайтон, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-14. Команда Арсенал в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Брайтон забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Samuel Barrott (Англия).
За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Samuel Barrott назначал пенальти