Смотреть онлайн Admira Wacker - СК Штурм Грац 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Кубок Австрии по футболу: Admira Wacker — СК Штурм Грац, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BSFZ-Арена. Судить этот матч будет Харальд Лехнер.
Превью матча Admira Wacker — СК Штурм Грац
Команда Admira Wacker в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-7. Команда СК Штурм Грац, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Admira Wacker в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. СК Штурм Грац забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Харальд Лехнер (Австрия).
За последние 6 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Харальд Лехнер назначал пенальти