29.10.2025

Смотреть онлайн Admira Wacker - СК Штурм Грац 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияКубок Австрии по футболу: Admira WackerСК Штурм Грац, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BSFZ-Арена. Судить этот матч будет Харальд Лехнер.

МСК, 4 тур, Стадион: BSFZ-Арена
Кубок Австрии по футболу
Admira Wacker
11'
Завершен
10 : 11
29 октября 2025
СК Штурм Грац
73'
Admira Wacker icon
11'
Счет после первого тайма 1:0
СК Штурм Грац icon
73'
Матч закончился со счётом 1:1
СК Штурм Грац icon
Пенальти
Admira Wacker
Пенальти
Admira Wacker
Пенальти
СК Штурм Грац icon
Пенальти
Admira Wacker
Пенальти
СК Штурм Грац icon
Пенальти
Admira Wacker
Пенальти
СК Штурм Грац icon
Пенальти
СК Штурм Грац icon
Пенальти
Admira Wacker
Пенальти
СК Штурм Грац icon
Пенальти
Admira Wacker
Пенальти
СК Штурм Грац icon
Пенальти
Admira Wacker
Пенальти
СК Штурм Грац icon
Пенальти
Admira Wacker
Пенальти
СК Штурм Грац icon
Пенальти
Admira Wacker
Пенальти
СК Штурм Грац icon
Пенальти
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Admira Wacker - Угловой
11'
Admira Wacker - 1-ый Гол
13'
Угловой
СК Штурм Грац - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
73'
СК Штурм Грац - 2-ой Гол
75'
Угловой
СК Штурм Грац - Угловой
87'
Угловой
СК Штурм Грац - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Счет после дополнительного времени 1:1
1-ый
СК Штурм Грац - Пенальти
1-ый
Admira Wacker - Пенальти
2-ой
Admira Wacker - Пенальти
3-ий
СК Штурм Грац - Пенальти
3-ий
Admira Wacker - Пенальти
4-ый
СК Штурм Грац - Пенальти
4-ый
Admira Wacker - Пенальти
5-ый
СК Штурм Грац - Пенальти
6-ый
СК Штурм Грац - Пенальти
6-ый
Admira Wacker - Пенальти
7-ый
СК Штурм Грац - Пенальти
7-ый
Admira Wacker - Пенальти
8-ый
СК Штурм Грац - Пенальти
8-ый
Admira Wacker - Пенальти
9-ый
СК Штурм Грац - Пенальти
9-ый
Admira Wacker - Пенальти
10-ый
СК Штурм Грац - Пенальти
10-ый
Admira Wacker - Пенальти
11-ый
СК Штурм Грац - Пенальти

Превью матча Admira Wacker — СК Штурм Грац

Команда Admira Wacker в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-7. Команда СК Штурм Грац, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Admira Wacker в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. СК Штурм Грац забивает 2, пропускает 1.

Admira Wacker Admira Wacker
27
Австрия
Йорг Сиебенхандл
21
Босния и Герцеговина
Nadir Ajanovic
36
ДР Конго
Aristot Tambwe Kasengele
11
Австрия
Justin Forst
22
Австрия
Filip Ristanic
5
Австрия
Маттео Майсль
33
Австрия
Josef Weberbauer
6
Австрия
Lukas Malicsek
8
Турция
Turgay Gemicibasi
10
Австрия
Александер Шмидт
23
Австрия
Стефан Хаудум
Тренер
Австрия
Томас Силбербергер
СК Штурм Грац СК Штурм Грац
8
Польша
Filip Rozga
5
Германия
Tim Oermann
40
Австрия
Matteo Bignetti
4
Словения
Йон Станкович
47
Австрия
Emanuel Aiwu
17
Австрия
Эмир Карич
10
Грузия
Отар Китеишвили
24
Бельгия
Димитри Лавали
77
Германия
Морис Мэлоун
20
Норвегия
Seedy Jatta
21
Дания
Tochi Phil Chukwuani
Тренер
Австрия
Jurgen Saumel

Статистика матча

Владение мячом
Admira Wacker Admira Wacker
24%
СК Штурм Грац СК Штурм Грац
76%
Атаки
99,72,27
198,146,52
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
5,5,0
16,16,0
Удары в створ ворот
3,3,0
6,6,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Харальд Лехнер (Австрия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Харальд Лехнер назначал пенальти

Игры 4 тур
30.10.2025
ФК Зальцбург
3:1
ВШГ Сваровски Тирол
Завершен
29.10.2025
Санкт-Пёльтен
0:1
Рапид Вена
Отменен
29.10.2025
Амштеттен
2:2
АК Вольфсберг
Завершен
29.10.2025
Брегенц
0:0
Рид
Завершен
29.10.2025
Admira Wacker
10:11
СК Штурм Грац
Завершен
28.10.2025
Стрипфинг
0:2
ЛАСК
Завершен
