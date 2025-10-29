Смотреть онлайн Брегенц - Рид 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Кубок Австрии по футболу: Брегенц — Рид, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Казино. Судить этот матч будет Markus Greinecker.
Превью матча Брегенц — Рид
Команда Брегенц в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-18. Команда Рид, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-14. Команда Брегенц в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Рид забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Markus Greinecker (Австрия).
За последние 10 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Markus Greinecker назначал пенальти