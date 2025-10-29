Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Брегенц - Рид 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияКубок Австрии по футболу: БрегенцРид, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Казино. Судить этот матч будет Markus Greinecker.

МСК, 4 тур, Стадион: Казино
Кубок Австрии по футболу
Брегенц
Завершен
0 : 0
29 октября 2025
Рид
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Брегенц - Угловой
10'
Угловой
Рид - Угловой
23'
Угловой
Рид - Угловой
24'
Угловой
Рид - Угловой
38'
Угловой
Рид - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
52'
Угловой
Рид - Угловой
90+4'
Угловой
Рид - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,2
105+1'
Рид - Незабитый пенальти
116'
Угловой
Рид - Угловой
120+2'
Рид - 1-ый Гол
Счет после дополнительного времени 0:1 : 3,2

Превью матча Брегенц — Рид

Команда Брегенц в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-18. Команда Рид, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-14. Команда Брегенц в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Рид забивает 1, пропускает 1.

Брегенц Брегенц
30
Saidu Musa Bangura
4
Австрия
Isak Vojic
77
Damian Maksimovic
17
Австрия
Raul Marte
1
Австрия
Kilian Kretschmer
5
Австрия
Dragan Marceta
70
Австрия
Jan Stefanon
8
Австрия
Lars Nussbaumer
10
Австрия
Johannes Tartarotti
26
Австрия
Daniel Nussbaumer
27
Австрия
Sebastian Dirnberger
Тренер
Бельгия
Реджи Ван Аккер
Рид Рид
1
Австрия
Андреас Лейтнер
12
Австрия
Ante Bajic
23
Австрия
Михаэль Соллбауэр
30
Германия
Оливер Стеурер
28
Австрия
Nicolas Bajlicz
6
ЮАР
Moegamat Yusuf Maart
26
Австрия
Jonas Mayer
17
Австрия
Philipp Pomer
18
Австрия
Fabian Rossdorfer
7
Замбия
Kingstone Mutandwa
29
ЮАР
Antonio Van Wyk
Тренер
Австрия
Maximilian Senft

Статистика матча

Владение мячом
Брегенц Брегенц
28%
Рид Рид
72%
Атаки
94,71,23
149,101,48
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
6,6,0
18,18,0
Удары в створ ворот
5,5,0
10,9,1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Markus Greinecker (Австрия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Markus Greinecker назначал пенальти

