29.10.2025

Смотреть онлайн Амштеттен - АК Вольфсберг 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияКубок Австрии по футболу: АмштеттенАК Вольфсберг, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эртл Глас.

МСК, 4 тур, Стадион: Эртл Глас
Кубок Австрии по футболу
Амштеттен
27'
35'
Завершен
2 : 2
29 октября 2025
АК Вольфсберг
45+1'
59'
Смотреть онлайн
Амштеттен icon
27'
Амштеттен icon
35'
АК Вольфсберг icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:1
АК Вольфсберг icon
59'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
16'
Угловой
АК Вольфсберг - Угловой
24'
Угловой
Амштеттен - Угловой
27'
Амштеттен - 1-ый Гол
35'
Угловой
Амштеттен - Угловой
35'
Амштеттен - 2-ой Гол
45+1'
АК Вольфсберг - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
59'
АК Вольфсберг - 4-ый Гол
63'
Угловой
Амштеттен - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
115'
АК Вольфсберг - 1-ый Гол
Счет после дополнительного времени 2:3

Превью матча Амштеттен — АК Вольфсберг

Команда Амштеттен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-10. Команда АК Вольфсберг, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-6. Команда Амштеттен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. АК Вольфсберг забивает 2, пропускает 1.

Амштеттен Амштеттен
48
Австрия
Matthias Gragger
9
Австрия
Давид Пехам
4
Австрия
Luca Wimhofer
19
Австрия
Niklas Pertlwieser
18
Австрия
Себастиан Виммер
8
Австрия
Yanis Eisschill
14
Гамбия
Alieu Conateh
16
Австрия
Томас Майер
1
Германия
Tiago Estevao
15
Австрия
Philipp Offenthaler
2
Австрия
Felix Kochl
Тренер
Австрия
Patrick Enengl
АК Вольфсберг АК Вольфсберг
12
Австрия
Nikolas Polster
22
Австрия
Доминик Баумгартнер
27
Нигерия
Chibuike Godfrey Nwaiwu
37
Австрия
Nicolas Wimmer
2
Сербия
Boris Matic
30
Австрия
Marco Alessandro Sulzner
18
Австрия
Алессандро Шопф
77
Австрия
Рене Реннер
20
Сербия
Dejan Zukic
32
Австрия
Маркус Пинк
10
Косово
Донис Авдижай
Тренер
Австрия
Диетмар Кухбайуэр

Статистика матча

Владение мячом
Амштеттен Амштеттен
35%
АК Вольфсберг АК Вольфсберг
65%
Атаки
86,66,20
115,84,31
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
4,4,0
7,7,0
Удары в створ ворот
4,4,0
9,8,1
Игры 4 тур
30.10.2025
ФК Зальцбург
3:1
ВШГ Сваровски Тирол
Завершен
29.10.2025
Санкт-Пёльтен
0:1
Рапид Вена
Отменен
29.10.2025
Амштеттен
2:2
АК Вольфсберг
Завершен
29.10.2025
Брегенц
0:0
Рид
Завершен
29.10.2025
Admira Wacker
10:11
СК Штурм Грац
Завершен
28.10.2025
Стрипфинг
0:2
ЛАСК
Завершен
Комментарии к матчу
