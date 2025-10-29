Смотреть онлайн Амштеттен - АК Вольфсберг 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Кубок Австрии по футболу: Амштеттен — АК Вольфсберг, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эртл Глас.
Превью матча Амштеттен — АК Вольфсберг
Команда Амштеттен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-10. Команда АК Вольфсберг, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-6. Команда Амштеттен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. АК Вольфсберг забивает 2, пропускает 1.