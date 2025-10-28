Смотреть онлайн Стрипфинг - ЛАСК 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Кубок Австрии по футболу: Стрипфинг — ЛАСК, 4 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Дженерали Арена.
Превью матча Стрипфинг — ЛАСК
Команда Стрипфинг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-15. Команда ЛАСК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-15. Команда Стрипфинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ЛАСК забивает 1, пропускает 2.