28.10.2025

Смотреть онлайн Стрипфинг - ЛАСК 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияКубок Австрии по футболу: СтрипфингЛАСК, 4 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Дженерали Арена.

МСК, 4 тур, Стадион: Дженерали Арена
Кубок Австрии по футболу
Стрипфинг
Завершен
0 : 2
28 октября 2025
ЛАСК
43'
60'
ЛАСК icon
43'
Счет после первого тайма 0:1
ЛАСК icon
60'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ЛАСК - Угловой
24'
Угловой
Стрипфинг - Угловой
32'
Угловой
ЛАСК - Угловой
33'
Угловой
ЛАСК - Угловой
34'
Угловой
Стрипфинг - Угловой
40'
Угловой
ЛАСК - Угловой
43'
ЛАСК - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Стрипфинг - Угловой
57'
Угловой
ЛАСК - Угловой
60'
ЛАСК - 2-ой Гол
67'
Угловой
ЛАСК - Угловой
69'
Угловой
Стрипфинг - Угловой
81'
Угловой
Стрипфинг - Угловой
81'
Угловой
Стрипфинг - Угловой
88'
Угловой
Стрипфинг - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Стрипфинг — ЛАСК

Команда Стрипфинг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-15. Команда ЛАСК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-15. Команда Стрипфинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ЛАСК забивает 1, пропускает 2.

Стрипфинг Стрипфинг
10
Австрия
Кристоф Кнасмюллнер
6
Бразилия
Clauvis Etienne Carvalho
13
Jonas Uberbacher
24
Австрия
Kerim Abazovic
8
Австрия
Tolgahan Sahin
14
Австрия
Florian Freissegger
7
Хорватия
Jurica Poldrugac
20
Бразилия
Gabryel
27
Австрия
Константин Кершбаумер
3
Сербия
Milos Spasic
39
Австрия
Wilhelm Vorsager
Тренер
Австрия
Эмин Сулимани
ЛАСК ЛАСК
1
Австрия
Lukas Jungwirth
2
США
Джордж Белло
16
Панама
Andres Andrade
20
Дания
Kasper Jorgensen
43
Бразилия
Joao Victor Tornich
48
Сенегал
Modou Keba Cisse
4
Мали
Исмаила Кулибали
14
Косово
Валон Бериша
30
Австрия
Саша Хорват
8
Нигерия
Moses Usor
11
Австрия
Максимилиан Энтруп
Тренер
Австрия
Диетмар Кухбайуэр

Статистика матча

Владение мячом
Стрипфинг Стрипфинг
45%
ЛАСК ЛАСК
55%
Атаки
82,82,0
119,119,0
Угловые
7
6
Фолы
10
13
Удары (всего)
7
13
Удары мимо ворот
2,2,0
12,12,0
Удары в створ ворот
6,6,0
6,6,0
Игры 4 тур
30.10.2025
ФК Зальцбург
3:1
ВШГ Сваровски Тирол
Завершен
29.10.2025
Санкт-Пёльтен
0:1
Рапид Вена
Отменен
29.10.2025
Амштеттен
2:2
АК Вольфсберг
Завершен
29.10.2025
Брегенц
0:0
Рид
Завершен
29.10.2025
Admira Wacker
10:11
СК Штурм Грац
Завершен
28.10.2025
Стрипфинг
0:2
ЛАСК
Завершен
Комментарии к матчу
