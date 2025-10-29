Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Кубок Австрии по футболу : Санкт-Пёльтен — Рапид Вена , 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе NV-Арена . Судить этот матч будет Jakob Semler .

Превью матча Санкт-Пёльтен — Рапид Вена

Команда Санкт-Пёльтен в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-11. Команда Рапид Вена, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Санкт-Пёльтен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рапид Вена забивает 2, пропускает 2.