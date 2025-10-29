Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Санкт-Пёльтен - Рапид Вена 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияКубок Австрии по футболу: Санкт-ПёльтенРапид Вена, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе NV-Арена. Судить этот матч будет Jakob Semler.

МСК, 4 тур, Стадион: NV-Арена
Кубок Австрии по футболу
Санкт-Пёльтен
Отменен
0 : 1
29 октября 2025
Рапид Вена
30'
Рапид Вена icon
30'
Счет после первого тайма 0:1
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Санкт-Пёльтен - Угловой
30'
Рапид Вена - 1-ый Гол
32'
Угловой
Санкт-Пёльтен - Угловой
42'
Угловой
Рапид Вена - Угловой
43'
Угловой
Рапид Вена - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Рапид Вена - Угловой
55'
Угловой
Рапид Вена - Угловой
55'
Угловой
Рапид Вена - Угловой
56'
Угловой
Рапид Вена - Угловой
56'
Угловой
Рапид Вена - Угловой
57'
Угловой
Рапид Вена - Угловой
60'
Угловой
Санкт-Пёльтен - Угловой
65'
Угловой
Санкт-Пёльтен - Угловой
73'
Угловой
Рапид Вена - Угловой
73'
Угловой
Рапид Вена - Угловой
75'
Угловой
Санкт-Пёльтен - Угловой
81'
Угловой
Рапид Вена - Угловой
88'
Угловой
Рапид Вена - Угловой

Превью матча Санкт-Пёльтен — Рапид Вена

Команда Санкт-Пёльтен в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-11. Команда Рапид Вена, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Санкт-Пёльтен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рапид Вена забивает 2, пропускает 2.

Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен
5
Австрия
Lukas Buchegger
22
Сенегал
El Hadj Bakari Mane
1
Австрия
Кристофер Нетт
19
Австрия
David Riegler
30
Нигерия
Reinhard
10
Германия
Марк Штендера
23
Люксембург
Дирк Карлсон
15
Норвегия
Sondre Skogen
11
Австрия
Marco Hausjell
34
Австрия
Leomend Krasniqi
7
Австрия
Winfried Amoah
Тренер
Австрия
Cem Sekerlioglu
Рапид Вена Рапид Вена
25
Австрия
Пауль Гартлер
6
Франция
Serge Raux Yao
15
Австрия
Nikolaus Wurmbrand
17
Норвегия
Tobias Fjeld Gulliksen
18
Австрия
Matthias Seidl
20
Кот-д'Ивуар
Kouadio Ange Ahoussou
29
Кот-д'Ивуар
Amane Romeo
38
Германия
Яннес-Килиан Хорн
55
Сенегал
Nenad Cvetkovic
77
Венгрия
Bence Bolla Bendeguz
90
Франция
Janis Antiste
Тренер
Австрия
Петер Штегер

Статистика матча

Владение мячом
Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен
56%
Рапид Вена Рапид Вена
44%
Атаки
93
81
Угловые
5
12
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
2
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jakob Semler (Австрия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Jakob Semler назначал пенальти

