Смотреть онлайн Санкт-Пёльтен - Рапид Вена 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Кубок Австрии по футболу: Санкт-Пёльтен — Рапид Вена, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе NV-Арена. Судить этот матч будет Jakob Semler.
Превью матча Санкт-Пёльтен — Рапид Вена
Команда Санкт-Пёльтен в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-11. Команда Рапид Вена, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Санкт-Пёльтен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рапид Вена забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jakob Semler (Австрия).
За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 50% (3 из 6 матчей) Jakob Semler назначал пенальти