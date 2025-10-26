Смотреть онлайн Кастро - Торина 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 3: Кастро — Торина, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo de Futbol Castro Urdiales.
Превью матча Кастро — Торина
Команда Кастро в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-9. Команда Торина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-3. Команда Кастро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торина забивает 1, пропускает 0.