Превью матча Кастро — Торина

Команда Кастро в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-9. Команда Торина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-3. Команда Кастро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торина забивает 1, пропускает 0.