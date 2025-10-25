Смотреть онлайн КФ Вименор - КД Колиндрес 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 3: КФ Вименор — КД Колиндрес, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo de Futbol del Vinemor-Viono.
Превью матча КФ Вименор — КД Колиндрес
Команда КФ Вименор в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-8.