Матч закончился со счётом 2:1

Счет после первого тайма 1:1

Матч закончился со счётом 2:1

Счет после первого тайма 1:1

Превью матча КФ Вименор — КД Колиндрес

Команда КФ Вименор в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-8.