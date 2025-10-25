Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн КФ Вименор - КД Колиндрес 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 3: КФ ВименорКД Колиндрес, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo de Futbol del Vinemor-Viono.

МСК, 8 тур, Стадион: Campo de Futbol del Vinemor-Viono
Испания - Терсера - Группа 3
КФ Вименор
11'
45'
64'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
КД Колиндрес
CD Colindres icon
11'
КФ Вименор icon
45'
Счет после первого тайма 1:1
КФ Вименор icon
64'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
11'
CD Colindres - 1-ый Гол
19'
Угловой
CD Colindres - Угловой
24'
Угловой
CD Colindres - Угловой
25'
Угловой
CD Colindres - Угловой
45'
КФ Вименор - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
51'
Угловой
CD Colindres - Угловой
57'
Угловой
CD Colindres - Угловой
57'
Угловой
CD Colindres - Угловой
64'
КФ Вименор - 3-ий Гол
71'
Угловой
CD Colindres - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча КФ Вименор — КД Колиндрес

Команда КФ Вименор в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-8.

Статистика матча

Владение мячом
КФ Вименор КФ Вименор
54%
КД Колиндрес КД Колиндрес
46%
Атаки
101
83
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
7
2
