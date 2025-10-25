Смотреть онлайн Эскобедо - Селая 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 3: Эскобедо — Селая, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Eusebio Arce.
Превью матча Эскобедо — Селая
Команда Эскобедо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5. Команда Селая, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-6. Команда Эскобедо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Селая забивает 1, пропускает 1.