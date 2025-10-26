26.10.2025
Смотреть онлайн Ноха - Баркереньо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 3: Ноха — Баркереньо, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Caseta.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio La Caseta
Испания - Терсера - Группа 3
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Превью матча Ноха — Баркереньо
Комментарии к матчу