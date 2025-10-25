Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Тропецон - ФК Гуарницо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 3: ТропецонФК Гуарницо, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Santa Ana.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Santa Ana
Испания - Терсера - Группа 3
Тропецон
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
ФК Гуарницо
Смотреть онлайн
Превью матча Тропецон — ФК Гуарницо

Команда Тропецон в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-5. Команда ФК Гуарницо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-9. Команда Тропецон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Гуарницо забивает 0, пропускает 1.

Игры 8 тур
26.10.2025
Кастро
1:0
Торина
Завершен
26.10.2025
Ноха
0:0
Баркереньо
Завершен
26.10.2025
СД Кайон
2:1
КД Безана
Завершен
26.10.2025
Гимнастика
1:2
Атлетико Альберисья
Завершен
25.10.2025
КФ Вименор
2:1
КД Колиндрес
Завершен
25.10.2025
Тропецон
0:3
ФК Гуарницо
Завершен
25.10.2025
Эскобедо
3:1
Селая
Завершен
25.10.2025
Юнион Картес
0:5
СД Ревилья
Завершен
