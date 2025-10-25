Превью матча Тропецон — ФК Гуарницо

Команда Тропецон в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-5. Команда ФК Гуарницо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-9. Команда Тропецон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Гуарницо забивает 0, пропускает 1.