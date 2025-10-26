Смотреть онлайн Хартс оф Оук - Бибиани Голд Старз 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гана — Чемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига: Хартс оф Оук — Бибиани Голд Старз, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортивный стадион Аккра.
Превью матча Хартс оф Оук — Бибиани Голд Старз
Команда Хартс оф Оук в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-3. Команда Бибиани Голд Старз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Хартс оф Оук в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Бибиани Голд Старз забивает 1, пропускает 1.