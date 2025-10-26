Превью матча Хартс оф Оук — Бибиани Голд Старз

Команда Хартс оф Оук в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-3. Команда Бибиани Голд Старз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Хартс оф Оук в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Бибиани Голд Старз забивает 1, пропускает 1.