26.10.2025

Смотреть онлайн Хартс оф Оук - Бибиани Голд Старз 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГанаЧемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига: Хартс оф ОукБибиани Голд Старз, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортивный стадион Аккра.

МСК, 7 тур, Стадион: Спортивный стадион Аккра
Чемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига
Хартс оф Оук
40'
70'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Бибиани Голд Старз
52'
63'
Хартс оф Оук icon
40'
Счет после первого тайма 1:0
Бибиани Голд Старз icon
52'
Бибиани Голд Старз icon
63'
Хартс оф Оук icon
70'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Хартс оф Оук - Угловой
23'
Угловой
Хартс оф Оук - Угловой
24'
Угловой
Хартс оф Оук - Угловой
31'
Угловой
Хартс оф Оук - Угловой
40'
Хартс оф Оук - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
52'
Бибиани Голд Старз - 2-ой Гол
62'
Угловой
Хартс оф Оук - Угловой
63'
Бибиани Голд Старз - 3-ий Гол
66'
Угловой
Хартс оф Оук - Угловой
67'
Угловой
Бибиани Голд Старз - Угловой
70'
Хартс оф Оук - 4-ый Гол
75'
Угловой
Хартс оф Оук - Угловой
75'
Угловой
Хартс оф Оук - Угловой
83'
Угловой
Хартс оф Оук - Угловой
90+2'
Угловой
Хартс оф Оук - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Хартс оф Оук — Бибиани Голд Старз

Команда Хартс оф Оук в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-3. Команда Бибиани Голд Старз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Хартс оф Оук в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Бибиани Голд Старз забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хартс оф Оук Хартс оф Оук
62%
Бибиани Голд Старз Бибиани Голд Старз
38%
Атаки
99
90
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
7
4
Игры 7 тур
18:00
ФК Вижен
-:-
Котоко
Предстоящая
26.10.2025
Хартс оф Оук
2:2
Бибиани Голд Старз
Завершен
26.10.2025
Карела Юнайтед
2:0
ФК Бечем
Завершен
26.10.2025
Нейшнс
3:2
Элевен Вондерс
Завершен
26.10.2025
Самартекс
2:0
Hohoe United FC
Завершен
26.10.2025
Янг Апостлс
1:1
Берекум Челси
Завершен
24.10.2025
Харт оф Лайонз
3:0
Басаке Холи Старз
Завершен
