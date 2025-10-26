Смотреть онлайн Янг Апостлс - Берекум Челси 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гана — Чемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига: Янг Апостлс — Берекум Челси, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Янг Апостлс — Берекум Челси
Команда Янг Апостлс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-10. Команда Берекум Челси, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 5-14. Команда Янг Апостлс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Берекум Челси забивает 1, пропускает 1.