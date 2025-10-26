Превью матча Карела Юнайтед — ФК Бечем

Команда Карела Юнайтед в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-8. Команда ФК Бечем, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Карела Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Бечем забивает 1, пропускает 1.