Смотреть онлайн Карела Юнайтед - ФК Бечем 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гана — Чемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига: Карела Юнайтед — ФК Бечем, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Crosby Awuah Memorial Park.
Превью матча Карела Юнайтед — ФК Бечем
Команда Карела Юнайтед в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-8. Команда ФК Бечем, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Карела Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Бечем забивает 1, пропускает 1.