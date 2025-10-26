Смотреть онлайн Самартекс - Hohoe United FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гана — Чемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига: Самартекс — Hohoe United FC, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Samartex Football Stadium.
Превью матча Самартекс — Hohoe United FC
Команда Самартекс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-7. Команда Hohoe United FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-2. Команда Самартекс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Hohoe United FC забивает 1, пропускает 0.