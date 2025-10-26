Смотреть онлайн Нейшнс - Элевен Вондерс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гана — Чемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига: Нейшнс — Элевен Вондерс, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Нейшнс — Элевен Вондерс
Команда Нейшнс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-8. Команда Элевен Вондерс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 4-11. Команда Нейшнс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Элевен Вондерс забивает 0, пропускает 1.