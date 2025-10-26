Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Нейшнс - Элевен Вондерс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГанаЧемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига: НейшнсЭлевен Вондерс, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Чемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига
Нейшнс
17'
24'
56'
Завершен
3 : 2
26 октября 2025
Элевен Вондерс
45'
76'
Смотреть онлайн
Нейшнс icon
17'
Нейшнс icon
24'
Techiman Элевен Вондерс icon
45'
Счет после первого тайма 2:1
Нейшнс icon
56'
Techiman Элевен Вондерс icon
76'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Нейшнс - Угловой
17'
Нейшнс - 1-ый Гол
24'
Нейшнс - 2-ой Гол
44'
Угловой
Нейшнс - Угловой
45'
Techiman Элевен Вондерс - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
48'
Угловой
Techiman Элевен Вондерс - Угловой
51'
Угловой
Techiman Элевен Вондерс - Угловой
56'
Нейшнс - 4-ый Гол
60'
Угловой
Нейшнс - Угловой
69'
Угловой
Techiman Элевен Вондерс - Угловой
76'
Techiman Элевен Вондерс - 5-ый Гол
79'
Угловой
Нейшнс - Угловой
90'
Угловой
Techiman Элевен Вондерс - Угловой
90+3'
Угловой
Нейшнс - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Нейшнс — Элевен Вондерс

Команда Нейшнс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-8. Команда Элевен Вондерс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 4-11. Команда Нейшнс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Элевен Вондерс забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Нейшнс Нейшнс
48%
Элевен Вондерс Элевен Вондерс
52%
Атаки
67
66
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
7
3
