Смотреть онлайн Tafic FC - Black Lions FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ботсвана — Чемпионат Ботсваны по футболу: Tafic FC — Black Lions FC, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Tafic FC — Black Lions FC
Команда Tafic FC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-9. Команда Black Lions FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 3-8. Команда Tafic FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Black Lions FC забивает 0, пропускает 1.