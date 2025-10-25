Смотреть онлайн Нико Юнайтед - Суа Фламингос 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ботсвана — Чемпионат Ботсваны по футболу: Нико Юнайтед — Суа Фламингос, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Нико Юнайтед — Суа Фламингос
Команда Нико Юнайтед в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-4. Команда Суа Фламингос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-4. Команда Нико Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Суа Фламингос забивает 1, пропускает 0.