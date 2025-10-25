Смотреть онлайн Экстеншен Ганнерс - Морупуле Уондерерз ФК 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ботсвана — Чемпионат Ботсваны по футболу: Экстеншен Ганнерс — Морупуле Уондерерз ФК, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Экстеншен Ганнерс — Морупуле Уондерерз ФК
Команда Экстеншен Ганнерс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 2-9. Команда Морупуле Уондерерз ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-11. Команда Экстеншен Ганнерс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Морупуле Уондерерз ФК забивает 1, пропускает 1.