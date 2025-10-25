Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Экстеншен Ганнерс - Морупуле Уондерерз ФК 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БотсванаЧемпионат Ботсваны по футболу: Экстеншен ГаннерсМорупуле Уондерерз ФК, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Чемпионат Ботсваны по футболу
Экстеншен Ганнерс
Завершен
0 : 4
25 октября 2025
Морупуле Уондерерз ФК
42'
45+5'
57'
68'
Морупуле Уондерерз ФК icon
42'
Морупуле Уондерерз ФК icon
45+5'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,0
Морупуле Уондерерз ФК icon
57'
Морупуле Уондерерз ФК icon
68'
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Морупуле Уондерерз ФК - Угловой
35'
Угловой
Морупуле Уондерерз ФК - Угловой
41'
Угловой
Морупуле Уондерерз ФК - Угловой
42'
Морупуле Уондерерз ФК - 1-ый Гол
45+5'
Морупуле Уондерерз ФК - 2-ой Гол
45+7'
Угловой
Экстеншен Ганнерс - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 3,0
55'
Угловой
Морупуле Уондерерз ФК - Угловой
57'
Морупуле Уондерерз ФК - 3-ий Гол
67'
Угловой
Морупуле Уондерерз ФК - Угловой
68'
Морупуле Уондерерз ФК - 4-ый Гол
90+2'
Угловой
Экстеншен Ганнерс - Угловой

Превью матча Экстеншен Ганнерс — Морупуле Уондерерз ФК

Команда Экстеншен Ганнерс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 2-9. Команда Морупуле Уондерерз ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-11. Команда Экстеншен Ганнерс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Морупуле Уондерерз ФК забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
77
78
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
5
7
Игры 9 тур
26.10.2025
Calendar Stars FC
-:-
ФК Джваненг Галакси
Отложен
26.10.2025
Tafic FC
0:1
Black Lions FC
Завершен
25.10.2025
Mochudi CC
-:-
Тауншип Роллерз
Отменен
25.10.2025
Экстеншен Ганнерс
0:4
Морупуле Уондерерз ФК
Завершен
25.10.2025
Габороне Юнайтед
3:1
Matebele FC
Завершен
25.10.2025
Santa Green
0:1
Ботсвана Полице XI
Завершен
25.10.2025
Нико Юнайтед
0:0
Суа Фламингос
Завершен
