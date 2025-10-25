Смотреть онлайн Габороне Юнайтед - Matebele FC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ботсвана — Чемпионат Ботсваны по футболу: Габороне Юнайтед — Matebele FC, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Габороне Юнайтед — Matebele FC
Команда Габороне Юнайтед в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-1. Команда Matebele FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 9 поражений с разницей мячей 8-19. Команда Габороне Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Matebele FC забивает 1, пропускает 2.