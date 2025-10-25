Смотреть онлайн Mochudi CC - Тауншип Роллерз 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ботсвана — Чемпионат Ботсваны по футболу: Mochudi CC — Тауншип Роллерз, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Mochudi CC — Тауншип Роллерз
Команда Mochudi CC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 18-2. Команда Тауншип Роллерз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-6. Команда Mochudi CC в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Тауншип Роллерз забивает 1, пропускает 1.