25.10.2025

Смотреть онлайн Mochudi CC - Тауншип Роллерз 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БотсванаЧемпионат Ботсваны по футболу: Mochudi CCТауншип Роллерз, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Чемпионат Ботсваны по футболу
Mochudi CC
Отменен
- : -
25 октября 2025
Тауншип Роллерз
Превью матча Mochudi CC — Тауншип Роллерз

Команда Mochudi CC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 18-2. Команда Тауншип Роллерз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-6. Команда Mochudi CC в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Тауншип Роллерз забивает 1, пропускает 1.

Игры 9 тур
26.10.2025
Calendar Stars FC
-:-
ФК Джваненг Галакси
Отложен
26.10.2025
Tafic FC
0:1
Black Lions FC
Завершен
25.10.2025
Mochudi CC
-:-
Тауншип Роллерз
Отменен
25.10.2025
Экстеншен Ганнерс
0:4
Морупуле Уондерерз ФК
Завершен
25.10.2025
Габороне Юнайтед
3:1
Matebele FC
Завершен
25.10.2025
Santa Green
0:1
Ботсвана Полице XI
Завершен
25.10.2025
Нико Юнайтед
0:0
Суа Фламингос
Завершен
