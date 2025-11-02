Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн FK Naftagas Elemir - ФК Инджия 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияСербия - Сербская лига: FK Naftagas ElemirФК Инджия, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Сербия - Сербская лига
FK Naftagas Elemir
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
ФК Инджия
Смотреть онлайн
Превью матча FK Naftagas Elemir — ФК Инджия

Команда FK Naftagas Elemir в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-2. Команда ФК Инджия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-13. Команда FK Naftagas Elemir в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ФК Инджия забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
111
84
Угловые
7
0
Игры 12 тур
09.11.2025
Раднички
5:0
FK Gsp Polet Dorcol
Завершен
08.11.2025
Будучность Добановци
1:0
FK T6 Nika
Завершен
08.11.2025
FK Zvezdara
3:3
Teleoptik
Завершен
08.11.2025
Раднички Белград
0:0
FK Torlak
Завершен
08.11.2025
Pkb Padinska Skela
2:0
FK Jedinstvo Surcin
Завершен
07.11.2025
БАСК Белград
6:0
Колубара
Завершен
07.11.2025
FK Brodarac
2:0
FK Prva Iskra Baric
Завершен
02.11.2025
FK Naftagas Elemir
1:0
ФК Инджия
Завершен
02.11.2025
FK Vlasina
4:2
ФК Дунав Прахово
Завершен
02.11.2025
Индия
1:4
Словен Рума
Завершен
02.11.2025
OFK Brzi Brod
2:2
FK Djerdap Kladovo
Завершен
02.11.2025
FK Veternik
1:0
Mladost Backi Jarak
Завершен
01.11.2025
FK Jedinstvo 1936 Krusevac
2:2
FK Rudar 2016
Завершен
01.11.2025
FK Bor 1919
9:3
ФК Единство Парачин
Завершен
01.11.2025
ОФК Синделич
1:0
FK Sloga Leskovac
Завершен
01.11.2025
FK Sloga Conoplja
1:0
ФК Омладинак Нови Бановки
Завершен
01.11.2025
ФК Ягодина Табане
2:0
Раднички Пирот
Завершен
01.11.2025
FK Morava Cuprija
2:1
Трстеник-ППТ
Завершен
01.11.2025
FK Sloboda Donji Tovarnik
3:2
ФК Единство Стара-Пазова
Завершен
01.11.2025
Dinamo Pancevo
1:2
OFK Vrbas
Завершен
01.11.2025
Бачка
1:2
FK Mladost Omoljica
Завершен
01.11.2025
OFK Kikiknda
0:1
ФК Хайдук Дивош
Завершен
31.10.2025
ФК Тимок Зайечар
3:0
Рембас Ресавица
Завершен
26.10.2025
Железничар Лайковац
2:2
FK Radnicki Valjevo
Завершен
26.10.2025
Единство
2:1
FK Polimlje
Завершен
25.10.2025
Слобода Ужице
0:1
FK Mladi Radnik 1940 Radinac
Завершен
25.10.2025
FK Real Podunavci
1:1
FK Napredak Markovac
Завершен
25.10.2025
Металац
2:0
Sumadija Kragujevac
Завершен
25.10.2025
FK Omladinac Zablace
3:0
FK Takovo
Завершен
25.10.2025
ФК Будучность Крушик
1:1
FK Sloga Pozega
Завершен
25.10.2025
ФК Йошаница
-:-
Златибор
Отменен
Комментарии к матчу
