Смотреть онлайн FK Naftagas Elemir - ФК Инджия 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - Сербская лига: FK Naftagas Elemir — ФК Инджия, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча FK Naftagas Elemir — ФК Инджия
Команда FK Naftagas Elemir в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-2. Команда ФК Инджия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-13. Команда FK Naftagas Elemir в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ФК Инджия забивает 1, пропускает 1.