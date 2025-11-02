Смотреть онлайн Индия - Словен Рума 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - Сербская лига: Индия — Словен Рума, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Индия — Словен Рума
Команда Индия в последних 10 матчах одержала 6 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 20-6. Команда Словен Рума, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Индия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Словен Рума забивает 1, пропускает 1.