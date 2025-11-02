Смотреть онлайн FK Vlasina - ФК Дунав Прахово 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - Сербская лига: FK Vlasina — ФК Дунав Прахово, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча FK Vlasina — ФК Дунав Прахово
Команда FK Vlasina в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-14. Команда ФК Дунав Прахово, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-21. Команда FK Vlasina в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Дунав Прахово забивает 1, пропускает 2.