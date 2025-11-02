Смотреть онлайн OFK Brzi Brod - FK Djerdap Kladovo 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - Сербская лига: OFK Brzi Brod — FK Djerdap Kladovo, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча OFK Brzi Brod — FK Djerdap Kladovo
Команда OFK Brzi Brod в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 25-13. Команда FK Djerdap Kladovo, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-12. Команда OFK Brzi Brod в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. FK Djerdap Kladovo забивает 1, пропускает 1.