Смотреть онлайн FK Veternik - Mladost Backi Jarak 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - Сербская лига: FK Veternik — Mladost Backi Jarak, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча FK Veternik — Mladost Backi Jarak
Команда FK Veternik в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-8. Команда Mladost Backi Jarak, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-13. Команда FK Veternik в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Mladost Backi Jarak забивает 2, пропускает 1.