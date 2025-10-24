24.10.2025
Смотреть онлайн Европа Поинт - Монс Кальпе 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гибралтар — Чемпионат Гибралтара по футболу. Национальная лига: Европа Поинт — Монс Кальпе, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Виктория.
МСК, 9 тур, Стадион: Виктория
Чемпионат Гибралтара по футболу. Национальная лига
Отменен
- : -
24 октября 2025
Превью матча Европа Поинт — Монс Кальпе
Комментарии к матчу